3000-летние бронзовые чаши оказались инструментом пропаганды: новое исследование это подтвердило (фото)
Согласно новому археологическому исследованию, бронзовые чаши, использовавшиеся в древнем царстве Урарту, были своеобразным источником пропаганды. Исследователи выяснили, что эти сосуды служили инструментами для распространения королевской власти, укрепления статуса правителя, подтверждения божественного одобрения и легитимизации династии.
Учёные исследовали более 100 бронзовых чаш с надписями из Урарту — одного из самых могущественных королевств Западной Азии эпохи железа, существовавшего в период с конца IX до начала VII века до н. э., пишет Arkeonews.
Команда исследователей изучила каждую известную бронзовую чашу с надписями, связанными с урартскими правителями — от Сардури I, сына Лутипри, до царей по имени Руса. С помощью макрофотографии, цифрового воссоздания и сравнения древних стилей письма учёные проследили, как с течением времени менялись надписи, методы гравировки и королевские символы.
Крупнейшая коллекция артефактов происходит из Кармир-Блура — древнего города и крепости Тейшебаини на территории современного Еревана, Армения. В ходе раскопок было обнаружено более 100 чаш с надписями, на каждой из которых внутри сосуда была выгравирована круговая клинописная надпись.
Хотя тексты были краткими, в них упоминалось имя правящего царя и непосредственно устанавливалась связь между предметом и царским двором. Выставляемые на обозрение во время собраний элиты, церемоний и, вероятно, религиозных мероприятий, они сочетали в себе драгоценную бронзу, искусное исполнение и царские надписи, чтобы укрепить публичный имидж царя.
Самые древние чаши принадлежали Сардуре I, правившему примерно в 840–830 гг. до н. э. Их надписи очень напоминали новоассирийскую клинопись, что свидетельствовало о влиянии Ассирии в период расцвета Урартского царства. Подобные сосуды встречались на рельефах из Нимруда, а золотые сосуды с надписями, найденные в гробницах ассирийских цариц, свидетельствуют о том, что нанесение королевских текстов на предметы роскоши уже было устоявшейся практикой.
Вместо того чтобы просто копировать эти идеи, урартские правители постепенно их переосмысливали. Во времена правления царя Минуа клинописные знаки стали короче, компактнее и всё более стандартизированными, что ознаменовало развитие самобытной урартской письменной традиции.
Политическое послание стало ещё более выраженным при правлении Аргишти I. Мастера начали добавлять символы рядом с надписями, в частности башню, увенчанную копьём, которую часто интерпретируют как храм Суси, и голову рычащего льва. Лев символизировал королевскую силу, а храм связывал правителя с божественной властью. Вместе с именем царя эти изображения создавали чёткое утверждение политической и религиозной легитимности. Более поздние правители, в частности цари по имени Сардури и Руса, продолжали использовать ту же символику, что свидетельствует о том, что она стала официальной частью урартской царской традиции.
Исследователи также полагают, что обширная коллекция в Кармир-Блури может отражать последние годы существования Урартского царства. Археологические данные свидетельствуют о том, что чаши были намеренно собраны перед разрушением крепости, а не оставлены во время нападения. Сбор посуды с именами предыдущих царей мог быть попыткой сохранить память о династии в период нестабильности.
Спустя почти 3000 лет эти бронзовые чаши по-прежнему являются ценным свидетельством того, как письменность, символы и искусно изготовленные предметы помогали урартским правителям демонстрировать свою власть во всём царстве.
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