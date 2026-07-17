3000-летние бронзовые чаши оказались инструментом пропаганды: новое исследование это подтвердило (фото)

Согласно новому археологическому исследованию, бронзовые чаши, использовавшиеся в древнем царстве Урарту, были своеобразным источником пропаганды. Исследователи выяснили, что эти сосуды служили инструментами для распространения королевской власти, укрепления статуса правителя, подтверждения божественного одобрения и легитимизации династии.

Учёные исследовали более 100 бронзовых чаш с надписями из Урарту — одного из самых могущественных королевств Западной Азии эпохи железа, существовавшего в период с конца IX до начала VII века до н. э., пишет Arkeonews.

Команда исследователей изучила каждую известную бронзовую чашу с надписями, связанными с урартскими правителями — от Сардури I, сына Лутипри, до царей по имени Руса. С помощью макрофотографии, цифрового воссоздания и сравнения древних стилей письма учёные проследили, как с течением времени менялись надписи, методы гравировки и королевские символы.

Крупнейшая коллекция артефактов происходит из Кармир-Блура — древнего города и крепости Тейшебаини на территории современного Еревана, Армения. В ходе раскопок было обнаружено более 100 чаш с надписями, на каждой из которых внутри сосуда была выгравирована круговая клинописная надпись.

Відео дня

Надписи на чашах очень напоминали новоассирийскую клинопись Фото: Bonfanti, A. S., et al.

Хотя тексты были краткими, в них упоминалось имя правящего царя и непосредственно устанавливалась связь между предметом и царским двором. Выставляемые на обозрение во время собраний элиты, церемоний и, вероятно, религиозных мероприятий, они сочетали в себе драгоценную бронзу, искусное исполнение и царские надписи, чтобы укрепить публичный имидж царя.

Самые древние чаши принадлежали Сардуре I, правившему примерно в 840–830 гг. до н. э. Их надписи очень напоминали новоассирийскую клинопись, что свидетельствовало о влиянии Ассирии в период расцвета Урартского царства. Подобные сосуды встречались на рельефах из Нимруда, а золотые сосуды с надписями, найденные в гробницах ассирийских цариц, свидетельствуют о том, что нанесение королевских текстов на предметы роскоши уже было устоявшейся практикой.

Подобные сосуды обнаруживались на рельефах из Нимруда Фото: Bonfanti, A. S., et al.

Вместо того чтобы просто копировать эти идеи, урартские правители постепенно их переосмысливали. Во времена правления царя Минуа клинописные знаки стали короче, компактнее и всё более стандартизированными, что ознаменовало развитие самобытной урартской письменной традиции.

Политическое послание стало ещё более выраженным при правлении Аргишти I. Мастера начали добавлять символы рядом с надписями, в частности башню, увенчанную копьём, которую часто интерпретируют как храм Суси, и голову рычащего льва. Лев символизировал королевскую силу, а храм связывал правителя с божественной властью. Вместе с именем царя эти изображения создавали чёткое утверждение политической и религиозной легитимности. Более поздние правители, в частности цари по имени Сардури и Руса, продолжали использовать ту же символику, что свидетельствует о том, что она стала официальной частью урартской царской традиции.

Мастера стали добавлять символы рядом с надписями, в частности башню, увенчанную копьем, которую часто интерпретируют как храм Суси, и голову рычащего льва Фото: Bonfanti, A. S., et al.

Исследователи также полагают, что обширная коллекция в Кармир-Блури может отражать последние годы существования Урартского царства. Археологические данные свидетельствуют о том, что чаши были намеренно собраны перед разрушением крепости, а не оставлены во время нападения. Сбор посуды с именами предыдущих царей мог быть попыткой сохранить память о династии в период нестабильности.

Спустя почти 3000 лет эти бронзовые чаши по-прежнему являются ценным свидетельством того, как письменность, символы и искусно изготовленные предметы помогали урартским правителям демонстрировать свою власть во всём царстве.

Другие новости науки