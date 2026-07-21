Настоящие волосы и токсичный краситель: ученые исследовали маску народа Чанкай (фото)

Деревянная погребальная маска из древнего Перу позволила по-новому взглянуть на погребальные обычаи народов Анд, живших около 1000 лет назад. Этот артефакт был украшен настоящими человеческими волосами и покрыт ярко-красным минеральным пигментом.

Маска была создана представителями культуры Чанкай, которые проживали вдоль центрального побережья Перу до возникновения цивилизации инков. Культура Чанкай достигла расцвета в Поздний промежуточный период, примерно между 1000 и 1450 годами н. э., пишет Live Science.

Одна из самых известных погребальных традиций народа Чанкай заключалась в том, чтобы обматывать покойного несколькими слоями тканей, растительных волокон и шкур животных, образуя большие погребальные свертки. Эти свертки помещали в погребальные ямы вместе с жертвоприношениями, такими как еда, орудия труда и небольшие статуэтки.

Поскольку тела обычно укладывали в позе эмбриона и прятали под многочисленными слоями обертки, зачастую было трудно определить, где именно находилась голова. По данным Художественного музея Уолтерса в Балтиморе, к мумиям иногда прикрепляли деревянные или тканевые "фальшивые головы".

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Хотя народ Чанкай менее известен, чем инки, археологические исследования продолжают раскрывать богатство их культуры Фото: Wikimedia Commons

Маска в натуральную величину имеет размеры примерно 30 на 20 сантиметров. Вместо того чтобы копировать настоящее лицо, художник наделил её простыми геометрическими чертами, в частности ромбовидными глазами, треугольным носом и небольшой U-образной улыбкой. Микроскопическое исследование, проведенное Художественным музеем Уолтерса в 2017 году, показало, что парик, почти наверняка, был изготовлен из человеческих волос.

Поверхность маски окрашена киноварью — природным минералом, содержащим сульфид ртути и имеющим насыщенный красный цвет. Хотя киноварь является токсичным веществом, она играла важную роль во многих древних погребальных обрядах Анд, где красный цвет символизировал очищение и память. Исследователи также заметили узорчатый отпечаток, сохранившийся в пигменте, что свидетельствует о том, что маска была завернута в дополнительные слои ткани, а не оставлена открытой снаружи погребального свертка.

Исследования керамики, текстиля и татуировок народа Чанкай, обнаруженных на естественно сохранившихся мумиях, показали, что их общество обладало высокими художественными навыками и самобытными традициями Фото: Wikimedia Commons

Хотя народ Чанкай менее известен, чем инки, археологические исследования продолжают раскрывать богатство их культуры. Исследования керамики, текстиля и татуировок народа Чанкай, обнаруженных на естественно сохранившихся мумиях, показали, что их общество обладало высокими художественными навыками и самобытными традициями.

Такие предметы, как эта погребальная маска, помогают исследователям лучше понять, как народ Чанкай чтил своих умерших и хранил память о своих предках, добавляя ещё одну важную деталь в историю древнего Перу.

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