Справжнє волосся та токсичний барвник: вчені дослідили маску народу Чанкай (фото)

Дерев'яна похоронна маска зі стародавнього Перу дала змогу по-новому поглянути на похоронні звичаї народів Анд, які жили близько 1000 років тому. Цей артефакт був прикрашений справжнім людським волоссям та покрита яскраво-червоним мінеральним пігментом.

Маска була створена представниками культури Чанкай, які проживала вздовж центрального узбережжя Перу до виникнення цивілізації інків. Культура Чанкай досягла розквіту під час Пізнього проміжного періоду, приблизно між 1000 і 1450 роками н. е., пише Live Science.

Одна з найвідоміших похоронних традицій народу Чанкай полягала в тому, щоб обмотувати покійного кількома шарами тканин, рослинних волокон та тваринних шкур, утворюючи великі похоронні пакунки. Ці пакунки поміщали в похоронні ями разом із жертвоприношеннями, такими як їжа, знаряддя праці та невеликі статуетки.

Оскільки тіла зазвичай розташовували в позі ембріона і ховали під численними шарами обгортки, часто було важко визначити, де саме знаходилася голова. За даними Художнього музею Волтерса в Балтіморі, до мумій іноді прикріплювали дерев'яні або тканинні "фальшиві голови".

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Хоча народ Чанкай менш відомий, ніж інки, археологічні дослідження продовжують розкривати багатство їхньої культури Фото: Wikimedia Commons

Маска в натуральну величину має розміри приблизно 30 на 20 сантиметрів. Замість того, щоб копіювати справжнє обличчя, художник надав їй прості геометричні риси, зокрема ромбоподібні очі, трикутний ніс і невелику U-подібну посмішку. Мікроскопічне дослідження, проведене Художнім музеєм Волтерса у 2017 році, показало, що перука, майже напевно, була виготовлена з людського волосся.

Поверхня маски пофарбована кіновар'ю — природним мінералом, що містить сульфід ртуті та має насичений червоний колір. Хоча кіновар є токсичною речовиною, вона відігравала важливу роль у багатьох стародавніх похоронних обрядах Анд, де червоний колір символізував очищення та пам'ять. Дослідники також помітили візерунковий відбиток, що зберігся в пігменті, що свідчить про те, що маску було загорнуто в додаткові шари тканини, а не залишено відкритою зовні похоронного пакунка.

Дослідження кераміки, текстилю та татуювань народу Чанкай, знайдених на природно збережених муміях, показали, що їхнє суспільство володіло високими художніми навичками та самобутніми традиціями Фото: Wikimedia Commons

Хоча народ Чанкай менш відомий, ніж інки, археологічні дослідження продовжують розкривати багатство їхньої культури. Дослідження кераміки, текстилю та татуювань народу Чанкай, знайдених на природно збережених муміях, показали, що їхнє суспільство володіло високими художніми навичками та самобутніми традиціями.

Такі предмети, як ця похоронна маска, допомагають дослідникам краще зрозуміти, як народ Чанкай вшановував своїх померлих і зберігав пам'ять про своїх предків, додаючи ще одну важливу частину до історії стародавнього Перу.

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