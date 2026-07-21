У Північній Македонії знайшли елліністичний ритуальний комплекс: знахідкам 2300 років (фото)

Археологи, які працюють на стародавньому археологічному об'єкті Градіште в Північній Македонії, виявили залишки елліністичного ритуального комплексу, який використовувався понад 2300 років тому. Знайдені артефакти свідчать про те, що ця територія слугувала важливим священним місцем.

Під час розкопок археологи виявили споруди, кераміку, останки тварин та декоративні предмети, які в сукупності дають уявлення про організовану релігійну діяльність, а не про повсякденне життя, пише Arkeonews.

За словами керівника проєкту Деяна Джорджієвського, під час останніх розкопок було виявлено залишки споруди, яка, ймовірно, була стіною священного огородження, а також будівлі, в яких містилися вотивні предмети, великі посудини для зберігання, імпортний столовий посуд та фрагменти пишно прикрашеного церемоніального дивана.

Вчені знайшли висічені у скелі споруди IV століття до н. е., кам'яні споруди, схожі на кургани, ритуальні ями, вотивні посудини та чашу, яку, як вважається, використовували для очищення Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

Під час попередніх досліджень вчені знайшли висічені у скелі споруди IV століття до н. е., кам'яні споруди, схожі на кургани, ритуальні ями, вотивні посудини та чашу, яку, як вважається, використовували для очищення. Ці знахідки підтвердили гіпотезу про те, що Нижня тераса виконувала функцію ретельно спланованої священної території.

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Однією з найважливіших знахідок став великий посуд для зберігання з відтиском зображення жіночого божества, яке, як вважається, є Деметрою — грецькою богинею, пов'язаною з сільським господарством, родючістю та зміною пір року. На зображенні фігура тримає ріг достатку, виливаючи вогонь з кантароса на триногу. Хоча археологи зазначили, що ідентифікація залишається невизначеною, це зображення переконливо підтверджує інтерпретацію, згідно з якою на цьому місці відбувалися релігійні церемонії.

Дослідники також виявили будівлю, заповнену уламками пітосів та інших великих ємностей для зберігання Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

Дослідники також виявили будівлю, заповнену уламками пітосів та інших великих ємностей для зберігання. Серед них був незвичайний пітос, прикрашений відбитками, зробленими за допомогою персня. Відбитий візерунок повторював зображення жіночого божества, що здійснює жертвопринесення, додаючи ще одне свідчення того, що ритуальні обряди відігравали важливу роль у Градіште.

На південь від будівлі археологи відкопали частину стіни, яка, ймовірно, слугувала периболосом — огорожею, що відокремлювала священну зону від решти поселення. Такі огороджені ділянки, відомі в давньогрецькій традиції як теменос, позначали простори, відведені для релігійної діяльності. Хоча храм поки що не ідентифіковано, розташування будівель та ритуальних предметів свідчить про те, що ця частина поселення мала спеціальне церемоніальне призначення.

В іншій важливій зоні було виявлено велику кількість кісток тварин, зокрема рештки диких кабанів, кіз та інших видів. Ці рештки були знайдені разом з імпортованим елліністичним столовим посудом, зокрема канфарами із Західного схилу, гуттусом із Західного схилу, чорноглазурованими чашами "ехінус", прикрашеними штампованими пальметами, уламками амфор, гідріями, посудом для пиття, масляними лампами та теракотовими фігурками.

Фігура, можливо, колись була частиною більшої декоративної сцени, що зображувала божественних учасників бенкету або церемоніальну процесію Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

Знахідки свідчать про те, що ця кімната використовувалася не просто для трапез, а була частиною більшого церемоніального простору, де відбувалися підношення, ритуали очищення, літургійні жертвоприношення та спільні трапези. Дослідники порівняли цей простір із трапезними залами у Святилищі Деметри та Персефони в Коринфі, де віруючі збиралися для ритуальних трапез, пов'язаних із релігійними святами.

Серед найрідкісніших знахідок виділяються фрагменти церемоніального обіднього лежака, який зазвичай використовували під час елітних бенкетів у елліністичний період. Археологи виявили частину ліпної ніжки лежака та аплікацію, що зображує божество, яке тримає неглибоку ритуальну посудину, відому як "фіале". Фігура, можливо, колись була частиною більшої декоративної сцени, що зображувала божественних учасників бенкету або церемоніальну процесію.

Подібні орнаменти на лежанках зустрічаються вкрай рідко; аналогічні зразки раніше було знайдено в багатих елліністичних гробницях у Пеллі та королівських гробницях в Егаї. Однак у Градіште ці розкішні предмети походили з відносно скромної кімнати, облямованої великими трикутними каменями та сусідніми стінами.

Археологи знайшли пітос, прикрашений відбитками, зробленими за допомогою персня Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

Останні знахідки додали важливий релігійний елемент до поселення, яке вже було визнане процвітаючим центром у IV та III століттях до н. е. Раніше проведені розкопки виявили солідну будівлю, що оточувала перистильний двір із розписаними штукатурними стінами, імпортними амфорами та вишукано прикрашеними керамічними посудинами.

Ці знахідки показали, що Градіште підтримувало міцні торгівельні та культурні зв'язки з ширшим Македонським царством і мало доступ до імпортних товарів та елітних архітектурних традицій.

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