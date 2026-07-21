В Северной Македонии обнаружили эллинистический ритуальный комплекс: находкам 2300 лет (фото)

Археологи, работающие на древнем археологическом объекте Градиште в Северной Македонии, обнаружили остатки эллинистического ритуального комплекса, который использовался более 2300 лет назад. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что эта территория служила важным священным местом.

В ходе раскопок археологи обнаружили сооружения, керамику, останки животных и декоративные предметы, которые в совокупности дают представление об организованной религиозной деятельности, а не о повседневной жизни, пишет Arkeonews.

По словам руководителя проекта Деяна Джорджиевского, в ходе последних раскопок были обнаружены остатки сооружения, которое, вероятно, представляло собой стену священного ограждения, а также здания, в которых хранились вотивные предметы, большие сосуды для хранения, импортная столовая посуда и фрагменты богато украшенного церемониального дивана.

Ученые обнаружили высеченные в скале сооружения IV века до н. э., каменные сооружения, похожие на курганы, ритуальные ямы, вотивные сосуды и чашу, которую, как считается, использовали для очищения Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

В ходе предыдущих исследований учёные обнаружили высеченные в скале сооружения IV века до н. э., каменные сооружения, похожие на курганы, ритуальные ямы, вотивные сосуды и чашу, которую, как считается, использовали для омовения. Эти находки подтвердили гипотезу о том, что Нижняя терраса выполняла функцию тщательно спланированной священной территории.

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Одной из важнейших находок стала большая емкость для хранения с оттиском изображения женского божества, которое, как считается, является Деметрой — греческой богиней, связанной с сельским хозяйством, плодородием и сменой времен года. На изображении фигура держит рог изобилия, выливая огонь из кантароса на треножник. Хотя археологи отметили, что идентификация остаётся неопределённой, это изображение убедительно подтверждает интерпретацию, согласно которой на этом месте проводились религиозные церемонии.

Исследователи также обнаружили здание, заполненное обломками питосов и других крупных емкостей для хранения Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

Исследователи также обнаружили здание, заполненное обломками питосов и других крупных емкостей для хранения. Среди них был необычный питос, украшенный отпечатками, сделанными с помощью кольца. Отпечатанный узор повторял изображение женского божества, совершающего жертвоприношение, что является ещё одним свидетельством того, что ритуальные обряды играли важную роль в Градиште.

К югу от здания археологи раскопали часть стены, которая, вероятно, служила периболосом — оградой, отделявшей священную зону от остальной части поселения. Такие огороженные участки, известные в древнегреческой традиции как теменос, обозначали пространства, отведенные для религиозной деятельности. Хотя храм пока не идентифицирован, расположение зданий и ритуальных предметов свидетельствует о том, что эта часть поселения имела специальное церемониальное назначение.

В другой важной зоне было обнаружено большое количество костей животных, в частности останки диких кабанов, коз и других видов. Эти останки были найдены вместе с импортированной эллинистической столовой посудой, в частности канфарами с Западного склона, гуттусом с Западного склона, черноглазурованными чашами "эхинус", украшенными штампованными пальметтами, обломками амфор, гидриями, посудой для питья, масляными лампами и терракотовыми фигурками.

Эта фигура, возможно, когда-то была частью более крупной декоративной композиции, изображавшей божественных участников пира или церемониальную процессию Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

Находки свидетельствуют о том, что эта комната использовалась не просто для трапез, а являлась частью более обширного церемониального пространства, где совершались подношения, ритуалы очищения, литургические жертвоприношения и совместные трапезы. Исследователи сравнили это пространство с трапезными залами в святилище Деметры и Персефоны в Коринфе, где верующие собирались для ритуальных трапез, связанных с религиозными праздниками.

Среди самых редких находок выделяются фрагменты церемониального обеденного лежака, который обычно использовался во время элитных пиров в эллинистический период. Археологи обнаружили часть лепной ножки лежака и аппликацию, изображающую божество, держащее неглубокий ритуальный сосуд, известный как "фиале". Фигура, возможно, когда-то была частью более крупной декоративной сцены, изображавшей божественных участников пира или церемониальную процессию.

Подобные орнаменты на лежанках встречаются крайне редко; аналогичные образцы ранее были найдены в богатых эллинистических гробницах в Пелле и королевских гробницах в Эгае. Однако в Градиште эти роскошные предметы происходили из относительно скромной комнаты, обрамленной большими треугольными камнями и соседними стенами.

Археологи обнаружили питос, украшенный отпечатками, сделанными с помощью кольца Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

Последние находки добавили важный религиозный элемент к поселению, которое уже было признано процветающим центром в IV и III веках до н. э. Ранее проведенные раскопки выявили внушительное здание, окружавшее перистильный двор с расписанными штукатурными стенами, импортными амфорами и изысканно украшенными керамическими сосудами.

Эти находки показали, что Градиште поддерживало прочные торговые и культурные связи с более обширным Македонским царством и имело доступ к импортным товарам и элитным архитектурным традициям.

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