Ипподром, театр и сакральные комплексы: в Ливии обнаружены памятники греческой эпохи (фото)

В ходе раскопок в Аполлонии в Ливии археологи обнаружили греческий ипподром, ранее неизвестный театр с видом на море, а также несколько сакральных комплексов, которые могут пролить новый свет на религиозную жизнь. Об этих находках сообщила Французская археологическая миссия в Ливии совместно с представителями ливийских органов охраны культурного наследия.

Самой важной находкой стал греческий ипподром — обширная площадка, которая когда-то использовалась для конных и колесных гонок, а также для проведения публичных церемоний и общественных собраний, пишет Arkeonews.

Самой важной находкой стал греческий ипподром — обширная площадка, которая когда-то использовалась для конных и колесных гонок Фото: French Archaeological Mission in Libya

Винсент Мишель, директор Французской археологической миссии в Ливии, назвал это событие "исключительной научной находкой". По словам Мишеля, в этом регионе до сих пор не обнаруживали подобного ипподрома. Исследователи отметили, что это сооружение считается "заново открытым", поскольку о его существовании уже было известно из исторических записей, но его точное местонахождение было утрачено. Археологам ещё предстоит провести детальные раскопки, чтобы определить возраст, размеры, этапы строительства и состояние сооружения.

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Команда также обнаружила театр, из которого открывается вид на Средиземное море. В Аполлонии уже был найден театр вблизи береговой линии, поэтому это недавно обнаруженное сооружение является ещё одним местом для представлений. Специалисты пока не подтвердили, служило ли это здание полноценным театром или же небольшим одеоном, который использовался для музыкальных выступлений и общественных мероприятий. Её расположение может помочь объяснить, как древний город расширялся вокруг своей гавани и как общественные здания располагались вдоль побережья.

Ипподромы играли важную роль в греческих городах. На них проводились конные скачки и соревнования на колесницах, а также они служили местами сбора, где проходили политические церемонии и общественные торжества.

Команда также обнаружила театр, из которого открывается вид на Средиземное море Фото: French Archaeological Mission in Libya

В отличие от каменных театров, ипподромы часто оставляют лишь ограниченные археологические свидетельства, поскольку многие из них строились с использованием земляных насыпей, ограждающих стен и других элементов, которые постепенно исчезали под землей или под более поздними сооружениями. Это делает пример Аполлонии особенно ценным для понимания общественной жизни в греческой Северной Африке.

Первоначально Аполлония служила портом Кирены — крупного греческого города, основанного в VII веке до н. э. поселенцами с острова Тера. Расположенная примерно в 16 километрах от Кирены, гавань соединяла внутренние общины с торговыми путями через восточное Средиземноморье.

В конце эллинистического периода Аполлония стала независимым городом, а впоследствии вошла в состав Киренаической Пентаполиса вместе с Киреной, Птолемаидой, Таухейрой и Береникой. Город продолжал процветать во времена римского господства и оставался заселённым вплоть до поздней античности.

В отличие от каменных театров, ипподромы часто оставляют лишь скудные археологические свидетельства, поскольку многие из них строились с использованием земляных насыпей Фото: French Archaeological Mission in Libya

Предыдущие раскопки уже показали, что религия играла важную роль в истории города. В районе Калликратея археологи обнаружили 19 высеченных в скале алтарей вместе с религиозными предметами, датируемыми IV и III веками до н. э. Учёные также обнаружили частично высеченное в скале сооружение, которое, вероятно, использовалось для принесения даров или жертвоприношений. Недавно обнаруженные сакральные комплексы являются ещё одним подтверждением того, что обрядовые мероприятия составляли значительную часть городского ландшафта Аполлонии задолго до римского и византийского периодов.

Расположение Аполлонии на побережье помогло ей стать процветающим портом, но также сделало город уязвимым для эрозии и повышения уровня моря. По данным Министерства культуры Франции, около трети древнего города сейчас находится под водами Средиземного моря.

Подводные археологические работы начались в 1986 году, при этом Французская археологическая миссия в Ливии ведёт исследования в этом месте с 1976 года. С 2011 года проектом руководит Венсан Мишель, который продолжает работу по документированию памятников города как на суше, так и под водой.

По данным Министерства культуры Франции, около трети древнего города сейчас находится под водами Средиземного моря Фото: French Archaeological Mission in Libya

Вновь открытый ипподром, недавно идентифицированный театр и сакральные комплексы предоставляют новые доказательства того, что Аполлония была больше и сложнее, чем считалось ранее. По мере продолжения раскопок эти сооружения могут помочь лучше понять, как развивался город, как его жители собирались на общественные мероприятия и как один из ведущих портов древней Ливии был связан с более широким средиземноморским миром.

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