Археологи обнаружили загадочную статую и ритуально "убитый" меч: находка во Франции (фото)

Недалеко от Тура в центральной Франции археологи обнаружили два необычных предмета, которые, судя по всему, играли определенную роль в ритуалах, связанных с важными событиями в истории этого места. В ходе раскопок исследователи обнаружили намеренно поврежденный железный меч и известняковую статую.

Эти предметы были найдены в тщательно выбранных местах, что свидетельствует о том, что они отражали значительные изменения в жизни сельской общины в период примерно между 150 и 80 годами до н. э., пишет Arkeonews.

Раскопки проводились в местности Ле-Дезер в Меттре, где Национальный институт превентивных археологических исследований Франции (Inrap) изучал галльское хозяйство площадью около 1,2 гектара в пределах более обширной зоны раскопок. Поселение включало дома, мастерские, сельскохозяйственные участки и дренажные системы, типичные для того периода.

Однако несколько находок выделялись тем, что их намеренно поместили в рвы, а не выбросили как бытовые отходы. Одним из самых важных предметов стала 49-сантиметровая известняковая статуя весом более 18 килограммов. Хотя столетия выветривания стёрли многие детали, её глаза, нос, рот и часть причёски остались видимыми.

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Одним из самых ценных экспонатов стала 49-сантиметровая статуя из известняка весом более 18 килограммов Фото: Inrap

Археологи полагают, что статуя, вероятно, стояла над землёй, прежде чем её поместили в южный защитный ров в ходе масштабной реорганизации поселения. Каменные скульптуры, изображающие человеческие фигуры, были редким явлением в Западной Галлии эпохи железа и часто ассоциируются с предками, социальным статусом или религиозными верованиями.

Примерно в 90 метрах от этого места археологи также обнаружили в том же рву и слое заселения фрагменты человеческого черепа. Представители Inrap охарактеризовали эти останки как возможный "мемориальный объект", связанный с захоронением статуи. Хотя нет доказательств того, что череп принадлежал лицу, изображённому на статуе, подобные практики, связанные с человеческими головами, были известны в Галлии в эпоху железа.

Каменные скульптуры, изображающие человеческие фигуры, были редким явлением в Западной Галлии в эпоху железа Фото: Inrap

В Ле-Кайаре на юге Франции в III веке до н. э. поврежденное оружие и отрубленные головы выставляли вместе, а научный анализ позже показал, что некоторые головы были обработаны растительными смолами для замедления разложения.

Второй важной находкой стал железный меч, оставшийся в ножнах. Перед захоронением оружие намеренно повредили так, что его уже нельзя было отремонтировать. Археологи связали этот акт с окончательным покиданием поселения. Меч был помещен рядом с внутренним переходом, соединявшим две части огороженной территории — место, которое, вероятно, имело символическое значение, поскольку обозначало переход между различными зонами хозяйственного двора.

Подобные обычаи были распространены по всей Европе в железном веке, когда ценное оружие сгибали, ломали или скручивали, прежде чем поместить его в святилища, могилы или реки. Археологи часто описывают этот процесс как ритуальное "убийство" оружия, чтобы оно больше не могло служить своему первоначальному назначению.

Такие скульптуры часто ассоциируются с предками, социальным статусом или религиозными верованиями Фото: Inrap

Подобные примеры были обнаружены в галльском святилище Гурне-сюр-Аронде, где многочисленные мечи намеренно сгибали перед захоронением. В Меттре поврежденный меч, вероятно, символизировал власть домохозяйства или важного лица, а его уничтожение ознаменовало официальное прекращение существования поселения.

Раскопки также выявили тщательно спланированное хозяйство, разделенное на отдельные дворы со зданиями, дренажными канавами и участками, которые использовались для земледелия, металлообработки, помола зерна, производства текстиля и приготовления пищи.

Перед захоронением оружие намеренно повредили так, что его уже нельзя было отремонтировать Фото: Inrap

Кости животных свидетельствовали о чрезвычайно высоком уровне забоя лошадей в ранний период существования поселения, что вызывает вопрос о том, разводили ли лошадей для пищи, специальных собраний или в рамках какой-либо другой местной традиции. По словам археолога Инрапа Франсуа Шердо, руководившего раскопками с ноября 2023 года по март 2024 года, это место считается одним из самых богатых среди раскопанных на плато Тур благодаря необычным находкам и четкой последовательности, связывающей их с различными этапами истории поселения.

Эти находки помогают археологам лучше понять повседневную жизнь и верования в Галлии, демонстрируя, что даже обычное сельское хозяйство могло сохранить свидетельства сложных традиций, которые оставались скрытыми более двух тысяч лет.

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