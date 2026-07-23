В Германии обнаружили клад римских денариев: их спрятали 2000 лет назад (фото)

На востоке Германии обнаружили клад римских денариев, спрятанный более 2000 лет назад. Находка была сделана недалеко от города Галле в земле Саксония-Анхальт, где монеты времён Римской республики ранее встречались крайне редко.

Исследователи отмечают, что эта находка является первым достоверно задокументированным кладом монет времен Римской республики в этом регионе, что делает это открытие важным дополнением к археологической истории данной местности, пишет Arkeonews.

Пять серебряных денариев были найдены в 2025 году волонтером-археологом Дирком Браунгардтом во время обследования сельскохозяйственных угодий. Хотя было найдено всего пять монет, они лежали близко друг к другу, что дало исследователям основания полагать, что они принадлежали к одному кладу. Монеты, вероятно, хранились в небольшом кошельке, который либо был намеренно закопан, либо утерян его владельцем.

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Самая древняя монета была отчеканена в 148 году до н. э., тогда как остальные четыре датируются периодом между 82 и 79 годами до н. э. — временем, которое характеризовалось политическими конфликтами в последние десятилетия существования Римской Республики. Исследователи полагают, что монеты постепенно разлетелись после того, как оказались в земле в результате вспашки, эрозии или деятельности животных.

Археологический контекст сделал эту находку особенно ценной. До этой находки на территории современной Саксонии-Анхальт было зарегистрировано лишь 19 монет времён Римской Республики, и почти все они были найдены поодиночке. Что касается четырёх дополнительных монет, найденных вблизи Грослайнугена в 1897 году, то не хватало надёжных данных об их первоначальном местонахождении, что делало их менее полезными для археологических исследований.

Самая древняя монета была отчеканена в 148 году до н. э., тогда как остальные четыре датируются периодом между 82 и 79 годами до н. э. Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Поскольку монеты из Галле были обнаружены на четко обозначенном участке, они служат гораздо более убедительным доказательством того, что когда-то они составляли единый клад. Денарии времён Римской Республики чаще находят в западных районах Германии, в частности в Тюрингии и Нижней Саксонии, но на северо-востоке они встречаются гораздо реже. Помимо известных кладов в Нимвеге и Цеттемине, подобные находки в этом регионе остаются редкими.

Монеты также раскрыли подробности своей долгой истории использования. Все пять имеют значительный износ, что свидетельствует о том, что они находились в обращении на протяжении многих лет, прежде чем попали в Галле. Денарии времён Римской республики продолжали приниматься по всей Римской империи вплоть до I века н. э., благодаря чему монеты, отчеканенные десятилетиями ранее, оставались в обращении.

Три из монет относятся к типу "серрати", то есть имеют намеренно зазубренные края, тогда как на поверхности двух других вычеканены отметки. Историки спорят о причине создания таких краев. Некоторые считают, что они свидетельствовали о том, что монеты были изготовлены из чистого серебра, тогда как другие предполагают, что это помогало предотвратить срезку ценного металла или просто служило для украшения. Римский историк Тацит утверждал, что германские общины отдавали предпочтение зазубренным монетам, но археологи не нашли достаточных доказательств, чтобы подтвердить, что это было распространенным явлением.

Исследователи полагают, что монеты, вероятно, попали в регион Галле в начале первого тысячелетия. Одним из улик является то, что клад содержит только монеты времён Римской республики, а монет, выпущенных римскими императорами, нет. Если бы клад появился значительно позже, можно было бы ожидать и императорских монет.

Однако археологи отмечают, что это лишь одно из возможных объяснений, поскольку эти пять монет могут составлять лишь часть более обширной первоначальной коллекции. В то время на территории современной Саксонии-Анхальт не существовало денежной экономики римского образца, а значит, серебряные монеты, вероятно, ценились больше за их металл и социальное значение, чем для повседневной торговли.

Три из этих монет являются "серратами", то есть имеют специально зазубренные края, тогда как на поверхности двух других вычеканены отметки Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Существует несколько возможных версий, которые могли бы объяснить, как монеты оказались в этом регионе. Торговля на большие расстояния, дипломатические подарки, выплаты местным группировкам, перемещение через германские торговые сети или военная деятельность — все эти варианты остаются возможными объяснениями.

Римские военные кампании под руководством Друза в 9 году до н. э., Агенобарба около 3 года до н. э. и будущего императора Тиберия в 5 году н. э. привели римские войска в центральную Германию. Археологи связали некоторые находки монет, расположенные на расстоянии примерно 20 километров друг от друга, с этими военными действиями, хотя недавно обнаруженные римские полевые лагеря в Саксонии-Анхальт, судя по всему, относятся к более поздним кампаниям.

Хотя сокровище из Галле не позволяет установить точный маршрут, по которому перемещались монеты, оно дает редкие свидетельства политических, экономических и культурных контактов между Римом и общинами, прожившими за пределами империи.

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