Скарб римських денаріїв знайшли у Німеччині: їх заховали 2000 років тому (фото)

На сході Німеччини виявили скарб римських денаріїв, захованих понад 2000 років тому. Відкриття відбулося поблизу міста Галле у регіоні Саксонія-Ангальт, де монети часів Римської республіки раніше зустрічалися вкрай рідко.

Дослідники зазначають, що ця знахідка є першим достовірно задокументованим скарбом монет часів Римської республіки в цьому регіоні, що робить відкриття важливим доповненням до археологічної історії цієї місцевості, пише Arkeonews.

П’ять срібних денаріїв знайшли у 2025 році волонтером-археологом Дірком Браунгардтом під час обстеження сільськогосподарських угідь. Хоча було знайдено лише п'ять монет, вони лежали близько одна до одної, що дало підстави дослідникам вважати, що вони належали до одного скарбу. Монети, ймовірно, зберігалися в невеликому гаманці, який або був навмисно закопаний, або загублений його власником.

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Найдавніша монета була викарбувана у 148 році до н. е., тоді як решта чотири датуються періодом між 82 і 79 роками до н. е. — часом, що характеризувався політичними конфліктами в останні десятиліття існування Римської Республіки. Дослідники вважають, що монети поступово розійшлися після потрапляння в землю внаслідок оранки, ерозії або діяльності тварин.

Археологічний контекст зробив цю знахідку особливо цінною. До цієї знахідки на території сучасної Саксонії-Ангальт було зареєстровано лише 19 монет часів Римської Республіки, і майже всі вони були знайдені поодинці. Щодо чотирьох додаткових монет, знайдених поблизу Гросслайнунгена в 1897 році, бракувало надійних даних про їхнє первісне місцезнаходження, що робило їх менш корисними для археологічних досліджень.

Найдавніша монета була викарбувана у 148 році до н. е., тоді як решта чотири датуються періодом між 82 і 79 роками до н. е. Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Оскільки монети з Галле були виявлені на чітко визначеній ділянці, вони надають набагато переконливіші докази того, що колись вони утворювали єдиний скарб. Денарії часів Римської Республіки частіше знаходять у західних районах Німеччини, зокрема в Тюрінгії та Нижній Саксонії, але на північному сході вони зустрічаються набагато рідше. Окрім відомих скарбів у Німегку та Цеттеміні, подібні знахідки в цьому регіоні залишаються рідкісними.

Монети також розкрили подробиці своєї тривалої історії використання. Усі п'ять мають значний знос, що свідчить про те, що вони перебували в обігу упродовж багатьох років, перш ніж потрапили до Галле. Денарії часів Римської республіки продовжували прийматися по всій Римській імперії аж до I століття н. е., завдяки чому монети, викарбувані десятиліттями раніше, залишалися в обігу.

Три з монет є "серраті", тобто мають навмисно зазубрені краї, тоді як на поверхні двох інших викарбувані позначки. Історики дискутують щодо причини створення таких країв. Дехто вважає, що вони свідчили про те, що монети були виготовлені з чистого срібла, тоді як інші припускають, що це допомагало запобігти зрізанню цінного металу або просто слугувало для прикраси. Римський історик Тацит стверджував, що германські громади віддавали перевагу зазубреним монетам, але археологи не знайшли достатніх доказів, щоб підтвердити, що це було загальним явищем.

Дослідники вважають, що монети, ймовірно, потрапили в регіон Галле на початку першого тисячоліття. Однією з підказок є те, що скарб містить лише монети часів Римської республіки, а монет, випущених римськими імператорами, немає. Якби скарб з'явився значно пізніше, можна було б очікувати й імператорських монет.

Однак археологи наголошують, що це залишається лише можливим поясненням, оскільки ці п'ять монет можуть становити лише частину більшої початкової колекції. У той час на території сучасної Саксонії-Ангальт не існувало грошової економіки римського зразка, а отже, срібні монети, ймовірно, цінувалися більше за їхній метал та соціальне значення, ніж для повсякденної торгівлі.

Три з монет є "серраті", тобто мають навмисно зазубрені краї, тоді як на поверхні двох інших викарбувані позначки Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Існує кілька можливих шляхів, які могли б пояснити, як монети потрапили в цей регіон. Торгівля на великі відстані, дипломатичні дарунки, виплати місцевим угрупованням, переміщення через германські торгівельні мережі або військова діяльність — усі ці варіанти залишаються можливими поясненнями.

Римські військові кампанії під керівництвом Друза в 9 році до н. е., Агенобарба близько 3 року до н. е. та майбутнього імператора Тіберія в 5 році н. е. привели римські війська до центральної Німеччини. Археологи пов’язали деякі знахідки монет, розташовані на відстані приблизно 20 кілометрів одна від одної, з цими військовими рухами, хоча нещодавно виявлені римські польові табори в Саксонії-Ангальт, судячи з усього, належать до пізніших кампаній.

Хоча скарб з Галле не може розкрити точний маршрут, яким рухалися монети, він надає рідкісні свідчення політичних, економічних та культурних контактів між Римом та громадами, що мешкали за межами імперії.

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