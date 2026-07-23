Археологи знайшли таємничу статую та ритуально "вбитий" меч: відкриття у Франції (фото)

Поблизу Тура у центральній Франції археологи виявили два незвичайні предмети, які, судячи з усього, відігравали певну роль у ритуалах, пов'язаних із важливими подіями в історії цього місця. Під час розкопок дослідники знайшли навмисно пошкоджений залізний меч та вапнякову статую.

Ці предмети були розміщені в ретельно обраних місцях, що свідчить про те, що вони позначали значні зміни в житті сільської громади в період приблизно між 150 і 80 роками до н. е., пише Arkeonews.

Розкопки проводилися в місцевості Ле-Дезер у Меттре, де Національний інститут превентивних археологічних досліджень Франції (Inrap) досліджував галльське господарство площею близько 1,2 гектара в межах більшої зони розкопок. Поселення включало будинки, майстерні, сільськогосподарські ділянки та дренажні системи, типові для того періоду.

Однак кілька знахідок виділялися тим, що їх навмисно розмістили в ровах, а не викинули як побутові відходи. Одним із найважливіших предметів стала 49-сантиметрова вапнякова статуя вагою понад 18 кілограмів. Хоча століття вивітрювання стерли багато деталей, її очі, ніс, рот та частина зачіски залишилися видимими.

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Одним із найважливіших предметів стала 49-сантиметрова вапнякова статуя вагою понад 18 кілограмів Фото: Inrap

Археологи вважають, що статуя, ймовірно, стояла над землею, перш ніж її помістили в південний захисний рів під час масштабної реорганізації поселення. Кам'яні скульптури, що зображують людські фігури, були рідкісним явищем у Західній Галлії епохи заліза і часто пов'язуються з предками, соціальним статусом або релігійними віруваннями.

Приблизно за 90 метрів від цього місця археологи також виявили у тому самому рові та шарі заселення фрагменти людського черепа. Представники Inrap охарактеризував ці останки як можливий "меморіальний об'єкт", пов'язаний із похованням статуї. Хоча немає доказів того, що череп належав особі, яку зображувала статуя, подібні практики, пов'язані з людськими головами, були відомі в Галлії епохи заліза.

Кам'яні скульптури, що зображують людські фігури, були рідкісним явищем у Західній Галлії епохи заліза Фото: Inrap

У Ле-Кайарі на півдні Франції у III столітті до н. е. пошкоджену зброю та відрубані голови виставляли разом, а науковий аналіз пізніше показав, що деякі голови були оброблені рослинними смолами для уповільнення розкладання.

Другою важливою знахідкою став залізний меч, що залишився у піхвах. Перед похованням зброю навмисно пошкодили так, що її вже не можна було відремонтувати. Археологи пов'язали цей акт із остаточним покиданням поселення. Меч було розміщено поруч із внутрішнім переходом, що з'єднував дві частини огородженої території — місце, яке, ймовірно, мало символічне значення, оскільки позначало перехід між різними зонами господарського подвір'я.

Подібні звичаї були поширені по всій Європі в епоху заліза, де цінну зброю згинали, ламали або скручували перед тим, як помістити її у святилища, могили чи річки. Археологи часто описують цей процес як ритуальне "вбивство" зброї, щоб вона більше не могла служити своєму первісному призначенню.

Такі скульптури часто пов'язуються з предками, соціальним статусом або релігійними віруваннями Фото: Inrap

Схожі приклади було знайдено у галльському святилищі Гурне-сюр-Аронде, де численні мечі навмисно згинали перед похованням. У Меттре пошкоджений меч, ймовірно, символізував владу домогосподарства або важливої особи, а його знищення ознаменувало офіційне припинення існування поселення.

Розкопки також виявили ретельно спроєктоване господарство, поділене на окремі двори з будівлями, дренажними канавами та ділянками, що використовувалися для землеробства, металообробки, помелу зерна, виробництва текстилю та приготування їжі.

Перед похованням зброю навмисно пошкодили так, що її вже не можна було відремонтувати Фото: Inrap

Кістки тварин свідчили про надзвичайно високий рівень забою коней у ранній період існування поселення, що викликає питання про те, чи вирощували коней для їжі, спеціальних зібрань чи з іншої місцевої традиції. За словами археолога Інрапа Франсуа Шердо, який керував розкопками з листопада 2023 року по березень 2024 року, це місце вважається одним із найбагатших серед розкопаних на плато Тур завдяки незвичайним знахідкам та чіткій послідовності, що пов'язує їх із різними етапами історії поселення.

Ці знахідки допомагають археологам краще зрозуміти повсякденне життя та вірування в Галлії, демонструючи, що навіть звичайне сільське господарство могло зберегти свідчення складних традицій, які залишалися прихованими понад дві тисячі років.

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