Рекордное сокровище и редкие артефакты из Византии: археологи обнаружили затонувший корабль (фото)

В ходе исследования затонувшего византийского корабля у побережья хорватского острова Млет ученые обнаружили более 600 граммов золота, драгоценные камни, императорские монеты и редкое кольцо-печать, которое, вероятно, принадлежало высокопоставленному чиновнику. Эти находки позволяют изучить торговлю и морские связи в византийском Средиземноморье более 1300 лет назад.

Археологи полагают, что судно затонуло в конце VII или в начале VIII века, перевозя элитного пассажира — возможно, военачальника, императорского чиновника или дипломатического представителя. Помимо этого пассажира, на борту корабля находился значительный торговый груз, пишет Arkeonews.

Затонувшее судно обнаружили недалеко от города Полаче на острове Млет, у южного побережья Адриатики в Хорватии. Археологические работы на этом месте начались в 2015 году, и с тех пор Отдел подводной археологии Хорватского института консервации провел девять кампаний подводных раскопок. Среди наиболее важных находок — четыре комплекта золотых ремней, золотые пряжки и декоративные концы ремней, украшенные изумрудами, рубинами и жемчугом.

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Среди наиболее значимых находок — четыре комплекта золотых ремней, золотые пряжки и декоративные наконечники ремней, украшенные изумрудами, рубинами и жемчугом Фото: Hrvatski Restauratorski Zavod

Эти украшения были частью изысканных кожаных ремней, связанных с высокопоставленными византийскими чиновниками. Одежда и аксессуары такого рода могли свидетельствовать о статусе человека в имперской иерархии. По данным Хорватского института консервации, подобных роскошных ременных украшений ранее никогда не находили во время подводных археологических раскопок в Средиземном море. Их наличие свидетельствует о том, что на борту корабля находилось лицо, связанное с византийским политическим или военным руководством.

Золотое кольцо-печать даёт ещё одну подсказку о личности пассажира. На нём выгравировано изображение императора из династии, основанной императором Ираклием. Исследователи полагают, что такое кольцо могло принадлежать лицу, занимавшему очень высокую должность в византийском правительстве или военном руководстве. Его владелец, вероятно, имел право скреплять императорские документы печатью, что придавало этому предмету как личное, так и политическое значение.

Павел Дугонич, руководитель отдела подводной археологии Хорватского института консервации, заявил, что изображение императора однозначно свидетельствует о том, что кольцо "безусловно не могло носить кто угодно". Возможно, это была личная вещь высокопоставленного чиновника, путешествовавшего по императорским делам, или дипломатический подарок. Золотые пояса и драгоценные камни могли принадлежать тому самому пассажиру, нескольким чиновникам или членам сопровождающей делегации. Точная личность людей, находившихся на борту судна, остается неизвестной.

Имперские монеты, найденные на месте затонувшего корабля, помогают археологам установить время его затопления. Монеты были отчеканены во времена четырёх императоров династии Ираклиев в конце VII века. Поскольку монеты позволяют точно определить дату, они помогли исследователям датировать катастрофу концом VII или началом VIII века.

Дайверы подняли амфоры, торговые весы, жетоны из слоновой кости и керамическую посуду, в частности миски, тарелки, кувшины и другую посуду Фото: Hrvatski Restauratorski Zavod

Это был период значительного политического и военного давления на Византийскую империю. Некогда доминировавшая в восточном Средиземноморье, Византия теряла территории и с большим трудом пыталась поддерживать связи между отдаленными прибрежными регионами. Однако корабль, обнаруженный у острова Млет, свидетельствует о том, что люди, предметы роскоши и коммерческие грузы продолжали перемещаться по морским путям Адриатики.

Содержимое груза также свидетельствует о том, что это было не просто путешествие, в ходе которого перевозили элитного пассажира и ценные вещи. Дайверы подняли амфоры, торговые весы, жетоны из слоновой кости и керамическую посуду, в частности миски, тарелки, кувшины и другую посуду. Сочетание предметов роскоши и обычных товаров наводит на мысль, что это путешествие могло быть связано как с поездкой представителей элиты, так и с обычной торговлей.

Одна из возможных версий заключается в том, что высокопоставленный пассажир путешествовал на борту торгового судна. Другая — что корабль перевозил припасы, платежи и ценные подарки, связанные с дипломатической или военной миссией. Исследователи из Стэнфордского университета изучают амфоры и керамику, чтобы определить, где были изготовлены эти сосуды, что в них перевозилось и какие порты корабль мог посетить, прежде чем добраться до Адриатики.

Несколько специалистов исследуют различные части груза. Фалько Дайм и Леванте Саму изучают технологию изготовления и декоративные мотивы наборов золотых поясов, а нумизмат Желько Демо анализирует императорские монеты. Их работа может помочь установить происхождение этих предметов и предоставить дополнительную информацию о корабле и его пассажирах.

Местонахождение затонувшего корабля также может объяснить, почему судно оказалось вблизи острова Млет. Остров располагался рядом с главными морскими путями, соединявшими восточное и западное Средиземноморье, и эти воды пересекали корабли, курсировавшие между Константинополем, побережьем Адриатики и Италией. Залив Полаче служил естественным убежищем во время непогоды, а рядом с гаванью стоял большой дворцовый комплекс поздней античности.

Исследователи предполагают, что византийское судно, вероятно, пыталось укрыться в заливе Полаче перед тем, как затонуть. Что именно стало причиной катастрофы, до сих пор остается неизвестным. Внезапная буря, навигационная ошибка, разрушение конструкции или другая морская авария могли привести к тому, что судно вместе с пассажирами оказалось на дне моря.

Исследователи из Стэнфордского университета изучают амфоры и керамику Фото: Hrvatski Restauratorski Zavod

Исследование этого затонувшего корабля является частью гораздо более масштабной программы подводной археологии в окрестностях острова Млет. За 19 лет исследований группы под руководством Игоря Михольека и Павла Дугонича обнаружили 20 ранее неизвестных затонувших кораблей вокруг острова.

Возраст этих памятников колеблется от II века до н. э. до XVI века, что свидетельствует о том, что остров Млет на протяжении длительного времени оставался связанным со средиземноморской торговлей и судоходством.

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