Рекордний скарб та рідкісні артефакти з Візантії: археологи знайшли затонулий корабель (фото)

Під час дослідження візантійського затонулого корабля поблизу хорватського острова Млет вчені виявили понад 600 грамів золота, дорогоцінні камені, імператорські монети та рідкісний перстень-печатку, який, ймовірно, належав високопоставленому чиновнику. Ці знахідки дають можливість дослідити торгівлю та морські зв'язки у візантійському Середземномор'ї понад 1300 років тому.

Археологи вважають, що судно затонуло наприкінці VII або на початку VIII століття, перевозячи елітного пасажира — можливо, військового командувача, імператорського урядовця або дипломатичного представника. Окрім цього пасажира, на борту корабля перебував значний торгівельний вантаж, пише Arkeonews.

Затонуле судно виявили поблизу міста Полаче на острові Млет, біля південного адріатичного узбережжя Хорватії. Археологічні роботи на цьому місці розпочалися у 2015 році, і з того часу Відділ підводної археології Хорватського інституту консервації провів дев'ять кампаній підводних розкопок. Серед найважливіших знахідок — чотири комплекти золотих ременів, золоті пряжки та декоративні кінці ременів, оздоблені смарагдами, рубінами та перлами.

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Серед найважливіших знахідок — чотири комплекти золотих ременів, золоті пряжки та декоративні кінці ременів, оздоблені смарагдами, рубінами та перлами Фото: Hrvatski Restauratorski Zavod

Ці прикраси були частиною вишуканих шкіряних ременів, пов'язаних із високопоставленими візантійськими урядовцями. Одяг та аксесуари такого типу могли свідчити про статус людини в імперській ієрархії. За даними Хорватського інституту консервації, подібних розкішних ремінних прикрас раніше ніколи не знаходили під час підводних археологічних розкопок у Середземному морі. Їхня наявність свідчить про те, що на борту корабля перебувала особа, пов'язана з візантійським політичним або військовим керівництвом.

Золотий перстень-печатка дає ще одну підказку щодо особи пасажира. На ньому викарбувано зображення імператора з династії, заснованої імператором Іраклієм. Дослідники вважають, що такий перстень міг належати особі, яка займала дуже високу посаду у візантійському уряді або військовому керівництві. Його власник, ймовірно, мав право скріплювати імператорські документи печаткою, що надавало цьому предмету як особисте, так і політичне значення.

Павле Дугоніч, керівник відділу підводної археології Хорватського інституту консервації, заявив, що зображення імператора однозначно свідчить про те, що перстень "безумовно не міг носити хто завгодно". Можливо, це була особиста річ високопоставленого чиновника, який подорожував у імператорських справах, або дипломатичний подарунок. Золоті пояси та дорогоцінні камені могли належати тому самому пасажиру, кільком чиновникам або членам супровідної делегації. Точна особистість людей, що перебували на борту судна, залишається невідомою.

Імперські монети, знайдені на місці затонулого корабля, допомагають археологам встановити час його затоплення. Монети були випущені за часів чотирьох імператорів династії Іраклія наприкінці VII століття. Оскільки монети дають можливість точно визначити дату, вони допомогли дослідникам датувати катастрофу кінцем VII або початком VIII століття.

Дайвери підняли амфори, торгові ваги, жетони зі слонової кістки та керамічний посуд, зокрема миски, тарілки, глечики та інший посуд Фото: Hrvatski Restauratorski Zavod

Це був період значного політичного та військового тиску на Візантійську імперію. Колись домінуюча сила у східному Середземномор'ї, Візантія втрачала території та з великими труднощами намагалася підтримувати зв'язки між віддаленими прибережними регіонами. Проте корабель поблизу острова Млет свідчить про те, що люди, предмети розкоші та комерційні вантажі продовжували переміщатися морськими шляхами Адріатики.

Вміст вантажу також свідчить про те, що це була не просто подорож, під час якої перевозили елітного пасажира та цінні речі. Дайвери підняли амфори, торгові ваги, жетони зі слонової кістки та керамічний посуд, зокрема миски, тарілки, глечики та інший посуд. Поєднання предметів розкоші та звичайних товарів наводить на думку, що ця подорож могла бути пов'язана як з поїздкою представників еліти, так і зі звичайною торгівлею.

Однією з можливих версій є те, що високопоставлений пасажир подорожував на борту торгового судна. Інша — що корабель перевозив припаси, платежі та цінні подарунки, пов'язані з дипломатичною або військовою місією. Дослідники зі Стенфордського університету вивчають амфори та кераміку, щоб визначити, де були виготовлені ці ємності, що в них перевозилося та які порти корабель міг відвідати, перш ніж дістатися Адріатики.

Кілька фахівців досліджують різні частини вантажу. Фалько Дайм та Леванте Саму вивчають технологію виготовлення та декоративні мотиви наборів золотих поясів, а нумізмат Желько Демо аналізує імператорські монети. Їхня робота може допомогти встановити походження цих предметів та надати додаткову інформацію про корабель і його пасажирів.

Місцезнаходження затонулого корабля також може пояснити, чому судно опинилося поблизу острова Млет. Острів розташовувався поруч із головними морськими шляхами, що з'єднували східне та західне Середземномор'я, і ці води перетинали кораблі, що курсували між Константинополем, узбережжям Адріатики та Італією. Затока Полаче слугувала природним притулком під час негоди, а поруч із гаванню стояв великий палацовий комплекс пізньої античності.

Дослідники припускають, що візантійське судно, ймовірно, намагалося знайти притулок у затоці Полаче перед тим, як затонути. Що саме спричинило катастрофу, досі залишається невідомим. Раптова буря, навігаційна помилка, руйнування конструкції або інша морська аварія могли призвести до того, що судно разом із пасажирами опинилося на дні моря.

Дослідники зі Стенфордського університету вивчають амфори та кераміку Фото: Hrvatski Restauratorski Zavod

Дослідження цього затонулого корабля є частиною набагато масштабнішої програми підводної археології в околицях острова Млет. За 19 років досліджень групи під керівництвом Ігоря Міхольєка та Павла Дугоніча виявили 20 раніше невідомих затонулих кораблів навколо острова.

Вік цих пам'яток коливається від II століття до н. е. до XVI століття, що свідчить про те, що острів Млет залишався пов'язаним із середземноморською торгівлею та судноплавством впродовж тривалого часу.

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