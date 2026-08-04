Ми носимо на собі речі, які старші за Сонце: як це може бути

Компоненти деяких відомих усім предметів з'явилися ще до того, як з'явилося Сонце понад 4,5 мільярда років тому.

Є велика ймовірність, що на вас одягнено щось набагато давніше, ніж Сонце. Мова, звичайно ж, йдеться про хімічні елементи, а не про конкретні предмети. Жоден предмет, яким ви володієте, не міг би існувати більше 4,5 мільярдів років. Але деякі предмети, наприклад, золоті каблучки, містять хімічні елементи, які утворилися ще до появи нашої зірки, пише IFLScience.

На початку історії Всесвіту понад 13 мільярдів років тому космос був наповнений воднем і гелієм, з невеликою кількістю літію. Коли через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху з'явилися перші зірки, вони почали синтез водню в гелій, гелію в вуглець, а синтез вуглецю привів до появи більш важких хімічних елементів, у тому числі кисню, магнію і заліза. Звичайні зірки, такі як Сонце, неспроможні синтезувати хімічні елементи важче заліза.

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Коли перші зірки загинули, вибухнувши надновою, вони заповнили космос важкими хімічними елементами Фото: IFLScience

Коли перші зірки загинули, вибухнувши надновою, вони заповнили космос важкими хімічними елементами, з яких було створено нові зірки. Останні потім також вибухнули надновою і дали основу для появи третього покоління зірок, до якого належить і Сонце. Це означає, що вуглець, з якого ми складаємося, а також інші хімічні елементи були створені поза Сонячною системою, яка з'явилася тільки після утворення Сонця понад 4,5 мільярда років тому.

Вчені вже багато років сперечаються про те, як утворюються хімічні елементи важчі за залізо, наприклад, золото, платина, срібло, плутоній та уран. Одним із найімовірніших джерел є зіткнення нейтронних зірок.

Коли відбувається зіткнення та злиття нейтронних зірок відбувається потужний вибух. Ілюстрація Фото: NASA

Нейтронні зірки виникають, коли вмирають масивні зірки, які набагато більші за Сонце. У результаті утворюється надзвичайно щільний об'єкт діаметром приблизно 20 кілометрів, маса якого приблизно в 2 рази більша за масу Сонця. Коли відбувається зіткнення та злиття нейтронних зірок відбувається потужний вибух, він відомий як кілонова, з викидом гамма-випромінювання та багатою на нейтрони матерії. У таких умовах, внаслідок процесу швидкого захоплення нейтронів (це називається r-процес), створюються важчі, ніж залізо, хімічні елементи.

Передбачається, що за всю історію космосу відбулося безліч таких зіткнень нейтронних зірок, а потім космос був засіяний у тому числі золотом та сріблом. Вони також були створені задовго до появи Сонця. Це означає, що матеріал, з якого створені ваші золоті та срібні прикраси, був створений ще до того, як утворилася Земля та інші планети Сонячної системи.

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