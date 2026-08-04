Понад 650 000 галактик: найбільша цифрова камера у світі зробила унікальний знімок (фото)

Обсерваторія імені Віри Рубін розпочала 10-річне дослідження космосу з використанням 3,2-гігапіксельної цифрової камери.

Астрономи показали нову фотографію добре вивченої ділянки Всесвіту, але з більшою деталізацією, ніж раніше, зроблену Обсерваторією імені Віри Рубін. На зображенні показано понад 650 000 галактик та понад 50 000 зірок, пише Gizmodo.

Обсерваторія імені Віри Рубін, яка знаходиться на вершині гори Серро-Пачон у Чилі, оснащена найбільшою у світі 3,2-гігапіксельною цифровою камерою та 8,4-метровим телескопом. Обсерваторія зробила перше зображення космосу у червні 2025 року і нещодавно розпочала 10-річний огляд Всесвіту. Потужна камера має допомогти створити найбільший астрономічний фільм в історії, який надасть зображення космосу у найвищій якості. Завдяки величезному полю зору та глибині різкості Обсерваторія імені Віри Рубін допоможе зробити відкриття, пов'язані з темною матерією, темною енергією, а також іншими явищами та об'єктами, які відіграють важливу роль у еволюції Всесвіту.

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Астрономи показали нову фотографію добре вивченої ділянки Всесвіту, але з набагато більшою деталізацією, ніж раніше Фото: Gizmodo

Астрономи представили фотографію ділянки Всесвіту відомого як поле COSMOS, на якому відображено понад 650 000 галактик та понад 50 000 зірок, зібраних в одному зображенні. Ця фотографія дозволяє детальніше розглянути одну з найбільш вивчених ділянок космосу.

Астрономи представили фотографію ділянки Всесвіту відомого як поле COSMOS, на якому відображено понад 650 000 галактик та понад 50 000 зірок, зібраних в одному зображенні Фото: Антарктида

Поле COSMOS містить понад 2 мільйони галактик, що охоплюють 75% віку Всесвіту, причому деякі з них знаходяться на відстані до 12 мільярдів світлових років від нас. Ця ділянка космосу є ідеальним місцем для спостережень, адже вона звернена у бік від площини Чумацького Шляху, заповненої численними зірками, а тому дає можливість побачити далекі куточки Всесвіту.

Поле COSMOS займає область неба, що приблизно втричі перевищує розмір повного Місяця. Спрямовуючи телескопи на цю ділянку неба, астрономи можуть побачити велику кількість далеких галактик, світло яких летіло до нас мільярди років.

Телескоп Обсерваторії імені Віри Рубін зобразив різні галактики, включаючи спіральні, еліптичні, спотворені галактики, що зливаються, і тьмяні червоні галактики з далекого Всесвіту.

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