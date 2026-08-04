На Марсі побачили "людину, що йде": темний силует на знімку, пробирається між каменями (фото)

Нещодавно в Мережі з'явився знімок з Марса, зроблений марсоходом NASA Spirit ще 2007 року. Тепер деякі користувачі впевнені, що в кадр потрапила людина, яка йде "по поверхні Червоної планети".

На фотографії видніється темна постать, яка здається, витягла руки і виставила одну ногу вперед, немов крокуючи місцевістю, пише Daily Mail.

Темну фігуру розгледіли на масштабній панорамі марсіанських пагорбів, яку було знято під час місії Spirit. Ще в 2009 році цей марсохід застряг у піску і врешті-решт його батареї розрядилися. Офіційно його місію було завершено у 2011 році.

Багато хто припустив, що на знімок потрапила людина, що йде, але деякі висунули теорію про те, що це може бути людиноподібна статуя, яка стоїть на колінах.

Але більшість все ж таки погоджується з тим, що це лише камінь дивної форми, хоча й поблизу немає схожих утворень.

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Марсіанська панорама з "ідучою людиною" Фото: solar-system

Відомо, що NASA поки не вдалося знайти позаземне життя, а також виявити хоч якісь ознаки життя на Марсі в минулому.

"Це може бути статуя, і вона не йде, а сидить", — написав один із користувачів Reddit.

Експерти з Товариства планетології написали у своєму блозі, що це лише оптична ілюзія. Організація додала, що практично будь-яка людина побачить на фотографії людиноподібну фігуру, наголосивши, що це випадок парейдолії — людської схильності бачити закономірності у випадкових формах.

Вчені давно зазначають, що Марс сформований мільярдами років вулканічної активності, падіннями метеоритів та невтомною вітровою ерозією — процесами, здатними надавати гірським породам напрочуд штучні форми.

Подібні відкриття неодноразово породжували заяви про інопланетні артефакти на Червоній планеті, які пізніше пояснювалися парейдолією — людською схильністю бачити знайомі об'єкти та візерунки там, де їх насправді немає.

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