Інопланетна "балістика" на Марсі: конспірологи виявили на планеті сліди війни (фото)

За роки своєї роботи на Марсі марсохід Curiosity сфотографував безліч каменів різних форм і розмірів. Один із таких каменів знову викликав ажіотаж у соціальних мережах і породив нові теорії змови.

Тепер конспірологи вважають, що Червона планета колись була місцем інопланетної війни, пише Daily Mail.

Відомий мисливець за НЛО Скотт Уорінг нещодавно опублікував знімок, зроблений марсоходом NASA. На думку конспіролога, на фотографії видно "інопланетну ракету", що лежить на поверхні Марса.

Уорінг стверджує, що об’єкт на фото є свідченням давнього збройного конфлікту на планеті, який міг знищити процвітаючу марсіанську цивілізацію. Також конспіролог припускає, що цей загадковий об’єкт може бути прикладом передової технології позаземної зброї.

У NASA ніяк не коментують нову теорію змови, оскільки немає жодних доказів того, що на знімку марсохода зображено щось більше, ніж звичайний камінь.

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Конспірологи вважають, що це не камінь, а уламки інопланетної ракети Фото: solar-system

Вчені стверджують, що Марс утворився в результаті мільярдів років вулканічної активності, ударів метеоритів та нещадної вітрової ерозії — процесів, здатних надавати гірським породам дивовижно штучні форми.

Такі "відкриття" часто викликали суперечки в соціальних мережах щодо інопланетного життя на Марсі, але виявлялися звичайною парейдолією — людською схильністю бачити знайомі об’єкти там, де їх насправді немає.

Проте ця незвичайна форма знову розпалила дискусії в Інтернеті: віруючі переконані, що марсохід натрапив на залишки позаземного поля бою, тоді як скептики бачать у цьому не більше ніж ще один марсіанський камінь.

Однак Уорінг оцінив довжину об’єкта у трохи більше ніж 2,5 метра і припустив, що це може бути неушкоджений зразок позаземної технології.

У той час як уфолог вважає, що об’єкт є уламком інопланетної ракети, інші припустили, що це міг бути розбитий інопланетний корабель.

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