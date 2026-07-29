Инопланетная "баллистика" на Марсе: конспирологи нашли на планете следы войны (фото)

За годы своей работы на Марсе марсоход Curiosity сфотографировал бесконечное количество камней разных форм и размеров. Один из таких камней снова вызвал переполох в социальных сетях и породил новые теории заговора.

Теперь конспирологи считают, что Красная планета когда-то была местом инопланетной войны, пишет Daily Mail.

Известный охотник за НЛО Скотт Уоринг недавно опубликовал снимок, который был сделан марсоходом NASA. По мнению конспиролога, на фотографии видно “инопланетную ракету”, лежащую на поверхности Марса.

Уоринг утверждает, что объект на фото является свидетельством древнего вооруженного конфликта на планете, который мог уничтожить процветающую марсианскую цивилизацию. Также конспиролог предполагает, что этот загадочный объект может быть примером передовой технологии внеземного оружия.

В NASA никак не комментируют новую теорию заговора, потому как нет никаких доказательств того, что на снимке марсохода запечатлено нечто большее, чем обычный камень.

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Конспирологи считают, что это не камень, а обломки инопланетной ракеты Фото: NASA

Ученые говорят, что Марс сформировался в результате миллиардов лет вулканической активности, ударов метеоритов и беспощадной ветровой эрозии — процессов, способных придавать горным породам удивительно искусственные формы.

Подобные “открытия” часто вызывали споры в соцсетях об инопланетной жизни на Марсе, но оказывались обычной парейдолией – человеческой склонностью видеть знакомые объекты там, где их не существует.

Тем не менее, необычная форма возобновила дебаты в Интернете: верующие убеждены, что марсоход наткнулся на остатки внеземного поля битвы, в то время как скептики видят не более чем еще один марсианский камень.

Однако Уоринг оценил длину объекта чуть более 2,5 метров и предположил, что это может быть неповрежденный образец внеземной технологии.

В то время как уфолог считает, что объект является остатком инопланетной ракеты, другие предположили, что это мог быть разбившийся инопланетный корабль.

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