Марсохід Curiosity виявив на Марсі щось дивне: вчені не можуть цього пояснити (фото)

Шестиколісний апарат виявив у кратері Гейл дивні багатокутники, що за формою нагадують бджолині стільники. Вони оточують кам’яний пагорб висотою 6 метрів.

Марсохід NASA Curiosity зробив дивне відкриття на Марсі. Під час руху по поверхні кратера Гейл, біля підніжжя гори Еоліда висотою 5 кілометрів, марсохід виявив велику групу дивних багатокутників, що нагадують бджолині стільники. Хоча вчені не вперше спостерігають подібні структури на поверхні Червоної планети, вони ніколи раніше не бачили такої кількості таких об’єктів в одному місці. І ніхто не знає, як вони утворилися, пише The Independent.

Марсохід виявив велику групу дивних багатокутників, що нагадують бджолині стільники Фото: solar-system

Хоча зараз на Марсі холодно й дуже сухо, колись, як вважається, це був теплий і вологий світ. Зокрема, вважається, що в кратері Гейл на схилах гори Еоліда існували струмки, які впадали у велике озеро, що заповнювало дно кратера.

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Ці багатокутники мають розмір від трьох до семи сантиметрів і оточують кам"яний пагорб висотою 6 метрів Фото: solar-system

З цієї причини вчені не здивувалися, коли на фотографіях, зроблених марсоходом Curiosity, вони виявили багатокутні структури, які могли утворитися там, де зникла вода. Але їх здивувала велика кількість багатокутників в одному місці, чого раніше ніде не бачили на Марсі.

Ці багатокутники мають розмір від трьох до семи сантиметрів і оточують кам’яний пагорб висотою 6 метрів.

За словами вчених, таке "море" з "бджолиних стільників" вражає своїми розмірами Фото: solar-system

Раніше виявлені на Марсі подібні багатокутники, ймовірно, утворилися як тріщини в озерному мулі, коли вода випарувалася. Але існує безліч інших способів їхнього утворення. Можливо, різкі перепади температури могли витіснити воду з осадових порід, і саме тому ці структури мають таке розташування.

За словами вчених, таке "море" з "бджолиних стільників" вражає своїми розмірами. Дослідники з NASA вивчили їхню форму та хімічний склад і сподіваються з’ясувати, як же вони насправді з’явилися.

Це відкриття є ще одним можливим доказом того, що на Марсі колись була вода. А якщо там була вода, то, можливо, існувало й мікробіологічне життя. І "Curiosity" вже виявив свідчення того, що на Червоній планеті могло бути життя.

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