Супутники та кільця Нептуна утворилися з інших світів: одну загадку вчені не можуть розгадати

Астрономи дійшли висновку, що після того, як Нептун притягнув до себе свій найбільший супутник, Тритон, стабільність системи була порушена.

Вчені за допомогою космічного телескопа "Вебб" провели перший детальний хімічний аналіз внутрішніх супутників і кілець Нептуна. Вони виявили щось дивне. Дослідження припускає, що ці супутники утворилися з руїн крижаних світів. Однак водяного льоду виявлено не було, і ніхто не знає, куди він подівся. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише IFLScience.

Нептун — це восьма й остання планета Сонячної системи. У неї є 16 супутників, найбільший з яких називається Тритон. Це сьомий за розміром супутник планети в Сонячній системі і єдиний великий супутник, напрямок обертання якого навколо планети не збігається з напрямком обертання планети навколо своєї осі. Астрономи вважають, що Тритон не з’явився разом із Нептуном, а був притягнутий гравітацією планети, що спричинило гравітаційний хаос.

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Вчені дослідили внутрішні супутники Нептуна — Протея, Ларіссу та Галатею, а також кільця планети. Вони виявили глинисті мінерали, яких не очікували знайти на поверхні супутників або в кільцях. Зокрема, це були багаті на магній філосилікати, які також виявлені в астероїдах і на карликовій планеті Церера, де ці мінерали зазнали змін під впливом води.

Нептун та його супутники. Знімок космічного телескопа "Вебб" Фото: NASA

Вчені вважають, що глинисті мінерали могли утворитися спочатку глибоко всередині зовсім інших крижаних супутників Нептуна, які були знищені. Це означає, що внутрішні супутники та кільця Нептуна утворилися з їхніх уламків.

Згідно з дослідженням, супутники були зруйновані внаслідок того, що Нептун притягнув до себе Тритон. Цей великий світ спричинив гравітаційну нестабільність у системі. Це означає, що первісні супутники Нептуна почали зіштовхуватися один з одним або ж залишати сферу гравітаційного впливу планети й покидати систему.

За словами вчених, від первісної системи супутників Нептуна залишилося небагато. Якщо припустити, що маса всіх первісних супутників була приблизно такою ж, як у сучасних великих супутників Урана, то в системі залишилося лише 1% цього матеріалу. Решта була втрачена.

Незважаючи на те, що астрономи виявили ознаки зіткнення крижаних світів, вони не знайшли жодних доказів наявності водяного льоду ні на жодному із супутників Нептуна, ні в його кільцях. Ніхто не знає, куди подівся весь цей водяний лід.

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