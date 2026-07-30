Спутники и кольца Нептуна были созданы из других миров: одну загадку ученые не могут решить

Астрономы пришли к выводу, что после того, как Нептун притянул к себе свой самый большой спутник, Тритон, стабильность системы бал нарушена.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб провели первый подробный химический анализ внутренних спутников и колец Нептуна. Они обнаружили нечто странное. Исследование предполагает, что эти спутники были созданы из разрушенных ледяных миров. Но водяного льда обнаружено не было, и никто не знает, куда он делся. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет IFLScience.

Нептун – это восьмая и последняя планета Солнечной системы. У нее есть 16 спутников, самый большой называется Тритон. Это седьмой по размеру спутник планеты в Солнечной системе и единственный крупный спутник, направление вращения которого вокруг планеты не совпадает с направлением вращения планеты вокруг своей оси. Астрономы считают, что Тритон не появился вместе с Нептуном, а был притянут гравитацией планеты и это вызвало гравитационный хаос.

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Ученые изучили внутренние спутники Нептуна, Протею, Лариссу и Галатею, а также кольца планеты. Они обнаружили глинистые минералы, которых не ожидали найти на поверхности спутников или в кольцах. В частности, это были богатые магнием филлосиликаты, которые обнаружены также в астероидах и на карликовой планете Церера, где эти минералы подверглись изменению водой.

Нептун и его спутники. Снимок космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Ученые считают, что глинистые минералы моли образоваться изначально глубоко внутри совершенно других ледяных спутников Нептуна, которые были уничтожены. Это значит, что внутренние спутники и кольца Нептуна образовались из их обломков.

Согласно исследованию, спутники были разрушены в результате того, что Нептун притянул к себе Тритон. Этот крупный мир вызвал гравитационную нестабильность в системе. Это значит, что первоначальные спутники Нептуна начали сталкиваться друг с другом или же покидать сферу гравитационного влияния планеты и покидать систему.

По словам ученых, от первоначальной системы спутников Нептуна осталось немногое. Если предположить, что масса всех первоначальных спутников была примерно такой же, как у современных крупных спутников Урана, то в системе осталось лишь 1% этого материала. Остальное было потеряно.

Несмотря на то, что астрономы обнаружили признаки столкновения ледяных миров, они не нашли никаких свидетельств наличия водяного льда ни на одном из спутников Нептуна или в его кольцах. Никто не знает, куда делся весь этот водяной лед.

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