Спутники и кольца Нептуна были созданы из других миров: одну загадку ученые не могут решить
Астрономы пришли к выводу, что после того, как Нептун притянул к себе свой самый большой спутник, Тритон, стабильность системы бал нарушена.
Ученые с помощью космического телескопа Уэбб провели первый подробный химический анализ внутренних спутников и колец Нептуна. Они обнаружили нечто странное. Исследование предполагает, что эти спутники были созданы из разрушенных ледяных миров. Но водяного льда обнаружено не было, и никто не знает, куда он делся. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет IFLScience.
Нептун – это восьмая и последняя планета Солнечной системы. У нее есть 16 спутников, самый большой называется Тритон. Это седьмой по размеру спутник планеты в Солнечной системе и единственный крупный спутник, направление вращения которого вокруг планеты не совпадает с направлением вращения планеты вокруг своей оси. Астрономы считают, что Тритон не появился вместе с Нептуном, а был притянут гравитацией планеты и это вызвало гравитационный хаос.
Ученые изучили внутренние спутники Нептуна, Протею, Лариссу и Галатею, а также кольца планеты. Они обнаружили глинистые минералы, которых не ожидали найти на поверхности спутников или в кольцах. В частности, это были богатые магнием филлосиликаты, которые обнаружены также в астероидах и на карликовой планете Церера, где эти минералы подверглись изменению водой.
Ученые считают, что глинистые минералы моли образоваться изначально глубоко внутри совершенно других ледяных спутников Нептуна, которые были уничтожены. Это значит, что внутренние спутники и кольца Нептуна образовались из их обломков.
Согласно исследованию, спутники были разрушены в результате того, что Нептун притянул к себе Тритон. Этот крупный мир вызвал гравитационную нестабильность в системе. Это значит, что первоначальные спутники Нептуна начали сталкиваться друг с другом или же покидать сферу гравитационного влияния планеты и покидать систему.
По словам ученых, от первоначальной системы спутников Нептуна осталось немногое. Если предположить, что масса всех первоначальных спутников была примерно такой же, как у современных крупных спутников Урана, то в системе осталось лишь 1% этого материала. Остальное было потеряно.
Несмотря на то, что астрономы обнаружили признаки столкновения ледяных миров, они не нашли никаких свидетельств наличия водяного льда ни на одном из спутников Нептуна или в его кольцах. Никто не знает, куда делся весь этот водяной лед.
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