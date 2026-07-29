Астронавты на Марсе не смогут выжить даже в скафандрах: что обнаружили ученые

Исследование показало, что новые скафандры NASA не подходят для того, чтобы их можно было использовать астронавтам на Красной планете.

На Марсе нет воздуха, пригодного для дыхания, а также присутствует высокая солнечная радиация. Это одни из многих факторов, которые усложнят пребывание астронавтов на Красной планете. Поэтому астронавтам без скафандров на поверхности Марса находится нельзя. Но, как показало исследование ученых из NASA, современные скафандры не рассчитаны на марсианскую гравитацию, которая составляет примерно 38% земной гравитации. Новейшее поколение скафандров просто слишком тяжелое для использования на Марсе, пишет Phys.

Новое поклонение скафандров, которое создает NASA, называется Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU). Их будут носить астронавты, которые высадятся на Луну в рамках программы "Артемида" в ближайшие годы. Эти скафандры более надежные, чем те, что использовались во время программы "Аполлон" более 50 лет назад, в них легче передвигаться, а их конструкция позволяет легко менять вышедшие из строя части космического костюма.

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Но скафандр xEMU весит 170 килограмм. Это не очень большая проблема для астронавтов на Луне, где гравитация составляет примерно 16% земной гравитации. На Луне такой скафандр будет весить 28 килограмм. Но на Марсе, учитывая более высокую чем на Луне гравитацию, вес скафандра будет составлять 64 килограмма. Это не значит, что фактический вес космического костюма снижается, просто человек на Луне или Марсе ощущает, что скафандр весит меньше.

Как показало исследование ученых из NASA, современные скафандры не рассчитаны на марсианскую гравитацию, которая составляет примерно 38% земной гравитации Фото: Daily Mail

Учитывая то, что за время полета на Марс астронавты могут потерять значительную част массы, ученые рассчитали, какой вес должен иметь скафандр на Марсе для человека, который будет весить в среднем 50 кг.

Согласно исследованию, оптимальный вес скафандра на Марсе должен составлять по ощущениям астронавта примерно 23 кг. Это значит, что фактический вес скафандра нужно снизить на 40% до 104 кг. Это важно, ведь по словам, ученых, если сломается марсианский вездеход, а астронавтам придется идти пешком к своей базе. Энергия, которую они потратят на переноску тяжелого скафандра, ограничивает количество используемого кислорода и, следовательно, влияет на вес самого скафандра. Поэтому при существующем весе астронавтам нельзя будет перемещаться дальше, чем на 1,8 км от базы. Иначе они могут погибнуть.

Авторы исследования предлагают полностью отказаться от тяжелой конструкции xEMU и вернуться к конструкции скафандров эпохи программы "Аполлон", но внести в нее некоторые инновации. Но в таком случае эти скафандры не смогут обеспечить достаточный уровень безопасности для астронавтов. Дискуссия по этому поводу продолжается. Чем она закончится, возможно, станет известно в ближайшие годы. Дело в том, что уже в 2028 году NASA планирует высадить астронавтов на Луне и xEMU покажут себя в реальных условиях другого мира.

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