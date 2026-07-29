Погибший на Марсе аппарат NASA доказал, что планета выглядела в прошлом иначе (фото)

Ученые провели анализ архивных данных, собранных марсоходом Spirit. Исследование показало, что на поверхности Марса действительно была жидкая вода.

Марсоход NASA Spirit совершил посадку в кратере Гусев на Марсе в январе 2004 года. В мае 2009 года он застрял в песчаной дюне и не смог больше двигаться. После этого на солнечных панелях марсохода скопилось много пыли, и он не смог дальше нормально работать. Последний сигнал был получен в марте 2010 года. Но за годы работы на Марсе Spirit, который искал доказательства наличия на поверхности Марса жидкой воды в прошлом, собрал огромный объем данных. Новый анализ этих данных позволил обнаружить еще одно доказательство того, что Красная планета в прошлом была водным миром, а не пустыней, как сейчас. Результаты исследования опубликованы в журнале Interactions, пишет Phys.

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Марсоход Spirit Фото: NASA

Ученые нашли новые доказательства того, что значительная часть поверхности Марса в прошлом была покрыта жидкой водой. Эти доказательства многие годы скрывались в архивных данных, сообразных марсоходом Spirit.

Новый анализ позволил выяснить, что марсоход NASA, который провел более 2000 дней на Марсе, обнаружил следы гематита и измененного магнетита в марсианской почве. Эти минералы они могут образовываться при взаимодействии горных пород с водой.

Новый анализ этих данных позволил обнаружить еще одно доказательство того, что Красная планета в прошлом была водным миром, а не пустыней, как сейчас Фото: NASA

Ученые создали самый подробный профиль содержания железа в типичной марсианской почве. Согласно исследованию, широкое присутствие кристаллического гематита в марсианской почве предполагает не только наличие жидкой воды на поверхности планеты, но и то, что обширная площадь Марса могла быть покрыта водой.

Ранее ученые считали, что гематит в марсианской почве практически отсутствует. Но новый анализ показал, что он всегда там был, просто его очень мало, а потому прошлые исследования его пропустили.

Ученые считают, что этот слой почвы на Марсе формировался на протяжении миллионов лет в результате ветровой эрозии, резких перепадов температуры и перемещения пыли по Красной планете.

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