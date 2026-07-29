Апарат NASA, що зазнав аварії на Марсі, довів, що планета в минулому виглядала інакше (фото)

Вчені провели аналіз архівних даних, зібраних марсоходом Spirit. Дослідження показало, що на поверхні Марса дійсно була рідка вода.

Марсохід NASA Spirit здійснив посадку в кратері Гусєва на Марсі в січні 2004 року. У травні 2009 року він застряг у піщаній дюні й не зміг більше рухатися. Після цього на сонячних панелях марсохода накопичилося багато пилу, і він не зміг далі нормально працювати. Останній сигнал було отримано в березні 2010 року. Але за роки роботи на Марсі Spirit, який шукав докази наявності на поверхні Марса рідкої води в минулому, зібрав величезний обсяг даних. Новий аналіз цих даних дозволив виявити ще один доказ того, що Червона планета в минулому була водним світом, а не пустелею, як зараз. Результати дослідження опубліковано в журналі Interactions, пише Phys.

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Марсохід Spirit Фото: solar-system

Вчені знайшли нові докази того, що значна частина поверхні Марса в минулому була вкрита рідкою водою. Ці докази багато років приховувалися в архівних даних, зібраних марсоходом Spirit.

Новий аналіз дозволив з’ясувати, що марсохід NASA, який провів понад 2000 днів на Марсі, виявив сліди гематиту та зміненого магнетиту в марсіанському ґрунті. Ці мінерали можуть утворюватися під час взаємодії гірських порід з водою.

Новий аналіз цих даних дав змогу виявити ще одне підтвердження того, що Червона планета в минулому була водним світом, а не пустелею, як зараз Фото: NASA

Вчені склали найдетальніший профіль вмісту заліза у типовому марсіанському ґрунті. Згідно з дослідженням, широка присутність кристалічного гематиту в марсіанському ґрунті свідчить не тільки про наявність рідкої води на поверхні планети, а й про те, що велика площа Марса могла бути вкрита водою.

Раніше вчені вважали, що гематит у марсіанському ґрунті практично відсутній. Але новий аналіз показав, що він завжди там був, просто його дуже мало, і тому попередні дослідження його пропустили.

Вчені вважають, що цей шар ґрунту на Марсі формувався протягом мільйонів років у результаті вітрової ерозії, різких перепадів температури та переміщення пилу по Червоній планеті.

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