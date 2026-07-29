Астронавти на Марсі не зможуть вижити навіть у скафандрах: що виявили вчені

Дослідження показало, що нові скафандри NASA не підходять для використання астронавтами на Червоній планеті.

На Марсі немає повітря, придатного для дихання, а також спостерігається високий рівень сонячної радіації. Це лише деякі з багатьох факторів, які ускладнять перебування астронавтів на Червоній планеті. Тому астронавтам не можна перебувати на поверхні Марса без скафандрів. Однак, як показало дослідження вчених з NASA, сучасні скафандри не розраховані на марсіанську гравітацію, яка становить приблизно 38% земної гравітації. Новітнє покоління скафандрів просто занадто важке для використання на Марсі, пише Phys.

Нова серія скафандрів, яку розробляє NASA, називається Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU). Їх носитимуть астронавти, які висадяться на Місяць у рамках програми "Артеміда" у найближчі роки. Ці скафандри надійніші за ті, що використовувалися під час програми "Аполлон" понад 50 років тому, у них легше пересуватися, а їхня конструкція дозволяє легко замінювати деталі космічного костюма, що вийшли з ладу.

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Але скафандр xEMU важить 170 кілограмів. Це не дуже велика проблема для астронавтів на Місяці, де гравітація становить приблизно 16 % від земної. На Місяці такий скафандр важитиме 28 кілограмів. Але на Марсі, з огляду на гравітацію, що є вищою, ніж на Місяці, вага скафандра становитиме 64 кілограми. Це не означає, що фактична вага космічного костюма зменшується, просто людина на Місяці чи Марсі відчуває, що скафандр важить менше.

Як показало дослідження вчених із NASA, сучасні скафандри не розраховані на марсіанську гравітацію, яка становить приблизно 38 % земної гравітації Фото: Daily Mail

З огляду на те, що під час польоту на Марс астронавти можуть втратити значну частину маси, вчені розрахували, яку вагу повинен мати скафандр на Марсі для людини, яка важитиме в середньому 50 кг.

Згідно з дослідженням, оптимальна вага скафандра на Марсі, за відчуттями астронавта, має становити приблизно 23 кг. Це означає, що фактичну вагу скафандра потрібно зменшити на 40 % — до 104 кг. Це важливо, адже, за словами вчених, якщо зламається марсіанський всюдихід, астронавтам доведеться йти пішки до своєї бази. Енергія, яку вони витратять на перенесення важкого скафандра, обмежує кількість використовуваного кисню і, отже, впливає на вагу самого скафандра. Тому за нинішньої ваги астронавти не зможуть віддалятися від бази далі, ніж на 1,8 км. Інакше вони можуть загинути.

Автори дослідження пропонують повністю відмовитися від важкої конструкції xEMU та повернутися до конструкції скафандрів епохи програми "Аполлон", але внести в неї деякі інновації. Однак у такому разі ці скафандри не зможуть забезпечити достатній рівень безпеки для астронавтів. Дискусія з цього приводу триває. Чим вона закінчиться, можливо, стане відомо в найближчі роки. Справа в тому, що вже у 2028 році NASA планує висадити астронавтів на Місяці, і xEMU продемонструють свої можливості в реальних умовах іншого світу.

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