Марсоход Curiosity обнаружил нечто странное на Марсе: ученые не могут это объяснить (фото)
Шестиколесный аппарат обнаружил в кратере Гейл странные многоугольники, по форме напоминающие пчелиные соты. Они окружают каменный холм высотой 6 метров.
Марсоход NASA Curiosity сделал странное открытие Марсе. Во время движения по поверхности кратера Гейл, у подножия горы Эолида высотой 5 километров, марсоход обнаружил обширную группу странных многоугольников, напоминающих пчелиные соты. Хотя ученые не первый раз наблюдают подобные структуры на поверхности Красной планеты, они никогда раньше не видели такого количества таких объектов в одном месте. И никто не знают, как они образовались, пишет The Independent.
Хотя сейчас на Марсе холодно и очень сухо, когда-то, как считается, это был теплый и влажный мир. В частности, считается, что в кратере Гейл существовали ручьи на склонах горы Эолида, которые впадали в обширное озеро из воды, заполнявшее дно кратера.
По этой причине ученые не удивились, когда на фотографиях, сделанных марсоходом Curiosity, они обнаружили многоугольные структуры, которые могли образоваться там, где исчезла вода. Но их удивило обилие многоугольников в одном месте, чего раньше нигде не видели на Марсе.
Эти многоугольники имеют размер от трех до семи сантиметров и окружают каменный холм высотой 6 метров.
Ранее обнаруженные на Марсе подобные многоугольники, вероятно, образовались как трещины в озерном иле, когда вода испарилась. Но существует множество других способов их образования. Возможно, резкие перепады температуры могли удалить воду из осадочных пород, а потому эти структуры имеют такое расположение.
По словам ученых, такое "море" из "пчелиных сот" удивляет своими размерами. Исследователи из NASA изучили их форму и химический состав и надеются выяснить, как же они появились на самом деле.
Это открытие является еще одним возможным доказательством водного прошлого Марса. А если там была вода, то, возможно, существовала и микробная жизнь. И Curiosity уже обнаружил свидетельства того, что жизнь на Красной планете могла быть.
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