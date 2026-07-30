Марсоход Curiosity обнаружил нечто странное на Марсе: ученые не могут это объяснить (фото)

Шестиколесный аппарат обнаружил в кратере Гейл странные многоугольники, по форме напоминающие пчелиные соты. Они окружают каменный холм высотой 6 метров.

Марсоход NASA Curiosity сделал странное открытие Марсе. Во время движения по поверхности кратера Гейл, у подножия горы Эолида высотой 5 километров, марсоход обнаружил обширную группу странных многоугольников, напоминающих пчелиные соты. Хотя ученые не первый раз наблюдают подобные структуры на поверхности Красной планеты, они никогда раньше не видели такого количества таких объектов в одном месте. И никто не знают, как они образовались, пишет The Independent.

Марсоход обнаружил обширную группу странных многоугольников, напоминающих пчелиные соты Фото: NASA

Хотя сейчас на Марсе холодно и очень сухо, когда-то, как считается, это был теплый и влажный мир. В частности, считается, что в кратере Гейл существовали ручьи на склонах горы Эолида, которые впадали в обширное озеро из воды, заполнявшее дно кратера.

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Эти многоугольники имеют размер от трех до семи сантиметров и окружают каменный холм высотой 6 метров Фото: NASA

По этой причине ученые не удивились, когда на фотографиях, сделанных марсоходом Curiosity, они обнаружили многоугольные структуры, которые могли образоваться там, где исчезла вода. Но их удивило обилие многоугольников в одном месте, чего раньше нигде не видели на Марсе.

Эти многоугольники имеют размер от трех до семи сантиметров и окружают каменный холм высотой 6 метров.

По словам ученых, такое "море" из "пчелиных сот" удивляет своими размерами Фото: NASA

Ранее обнаруженные на Марсе подобные многоугольники, вероятно, образовались как трещины в озерном иле, когда вода испарилась. Но существует множество других способов их образования. Возможно, резкие перепады температуры могли удалить воду из осадочных пород, а потому эти структуры имеют такое расположение.

По словам ученых, такое "море" из "пчелиных сот" удивляет своими размерами. Исследователи из NASA изучили их форму и химический состав и надеются выяснить, как же они появились на самом деле.

Это открытие является еще одним возможным доказательством водного прошлого Марса. А если там была вода, то, возможно, существовала и микробная жизнь. И Curiosity уже обнаружил свидетельства того, что жизнь на Красной планете могла быть.

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