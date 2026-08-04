Ракета SpaceX завтра вріжеться в Місяць: вчені з'ясували, чому це станеться (фото)

Передбачалося, що ракета Falcon 9 не загине на Місяці, але втрутилися непередбачувані обставини.

У середу, 5 серпня, приблизно о 9:35 за київським часом верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX вріжеться в Місяць і створить кратер діаметром приблизно 27 метрів. Ступінь ракети обертався навколо Землі з січня 2025 року, але сонячна активність та гравітаційні сили змінили траєкторію його руху, пише Space.

Ракета Falcon 9 у січні 2025 року відправила космос два місячні посадкові модулі: Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace та Resilience японської компанії ispace. Перший здійснив м'яку посадку на Місяць і провів наукові дослідження, а другий розбився під час посадки.

Один з перших знімків модуля Blue Ghost на Місяці Фото: space.com

Falcon 9 – це частково багаторазова ракета. Нижній ступінь після запуску повертається назад на Землю, а верхній залишається у космосі. Зазвичай компанія SpaceX спускає ці ступені з орбіти в атмосферу, де вони згорають. Але під час запуску в космос двох місячних посадкових модулів у верхньому ступені ракети Falcon 9 закінчилося паливо.

Відео дня

Так виглядає верхній ступінь ракети Falcon 9 Фото: SpaceX

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, верхній ступінь ракети Falcon 9 вагою 4000 кг залишився на високій навколоземній орбіті і обертався близько до Місяця. Компанія SpaceX зробила все можливе, щоб уламок космічного сміття залишився на стабільній навколоземній орбіті, але вплив активності Сонця та гравітація Місяця змінили траєкторію руху верхнього ступеня ракети, повідомляють вчені. Тому ракета впаде на Місяць 5 серпня.

Зіткнення з Місяцем відбудеться на освітленій Сонцем стороні супутника Землі, але його побачать, мабуть, лише астрономи у хороші телескопи.

На знімку відмічено місце падіння ракети Falcon 9 на поверхню Місяця Фото: Live Science

Автори дослідження кажуть, що це зіткнення дасть можливість краще зрозуміти небезпеки, які космічне сміття представляє для майбутньої бази на Місяці та астронавтів.

NASA планує протягом найближчих 10 років побудувати базу на Місяці в рамках програми "Артеміда", де тривалий час житимуть астронавти. За словами вчених, зараз SpaceX спільно з NASA вивчає способи знизити ризики падіння ракет на Місяць у майбутньому.

Falcon 9, що вріжеться до Місяця 5 серпня, стане не першою ракетою, яка це зробила. Понад 50 років тому під час місячної програми NASA "Аполлон" третій ступінь ракети "Сатурн V" кілька разів падав на поверхню Місяця. У 2022 році на Місяці утворився новий кратер після падіння верхнього ступеня китайської ракети "Чанчжен 3С", яка кружляла навколо Землі з 2014 року.

Інші новини науки