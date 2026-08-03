Секретний хмарочос Лондона: визначна пам'ятка, якої не існувало (фото)

Хоча мільйони жителів Лондона щодня бачили цю вежу в центрі столиці Великобританії, вона була таємним об'єктом протягом кількох десятиліть.

Одна з найвідоміших пам'яток Лондона – це вежа BT Tower, радіотелевізійна передавальна станція в центрі Лондона заввишки 189 метрів. Колись це був найвищий хмарочос у Великій Британії. Знаменитості та члени королівської родини проводили там вечори, тисячі людей відвідували його, але протягом десятиліть офіційно цього об'єкта не існувало, пише New Atlas.

Ще на початку 90-х років використання зображення BT Tower або навіть згадка цього об'єкта технічно було б порушенням Закону про державну таємницю та кримінальним злочином. Незважаючи на те, що вежа була видна з будь-якої точки Лондона, уряд Великобританії зберігав її статус як секретного об'єкта. Держава офіційно відмовлялася визнавати існування цієї будівлі навіть коли вона була надрукована на стандартних картах і щодня її бачили мільйони мешканців Лондона.

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BT Tower у 2011 році Фото: Wikipedia

Головному поштовому управлінню Великобританії був потрібен новий телекомунікаційний центр, який міг би передавати сигнали за допомогою високочастотних радіохвиль по всій країні. Це було необхідно для радіо- та телемовлення, а також для зв'язку. Тому з 1961 по 1964 рік у центрі Лондона було збудовано вежу BT Tower, яка могла передавати сигнали на ретрансляційні станції за межами Лондона, а звідти — по всій країні.

BT Tower у 2025 році Фото: Wikipedia

8 жовтня 1965 року будівля була відкрита прем'єр-міністром Гарольдом Вільсоном. Крім телекомунікаційного обладнання, 37 поверхів вежі включали оглядовий майданчик, коктейльний зал і ресторан, що обертається. Оглядовий майданчик приваблював 50 000 відвідувачів на тиждень. Тим часом ексклюзивний ресторан Top of the Tower відвідували різні знаменитості, політики та члени королівської родини.

Але вежа BT Tower офіційно залишалася державною таємницею. Це пояснювалося тим, що вона служила не лише цивільним центром зв'язку, але була сполучною ланкою засекреченої мережі мікрохвильової ретрансляції Backbone, розробленої Міністерством оборони Великобританії. Ця система служила життєво важливим каналом зв'язку між стратегічними урядовими об'єктами, військовими базами та регіональними центрами влади у разі ядерного удару по Великобританії.

У 2023 році вежу було продано кампанією BT Group компанії MCR Hotels, яка має до 2033 року створити у знаменитій лондонській вежі готель Фото: New Atlas

Тільки в 1993 році, після закінчення холодної війни політики підтвердили, хоч як це парадоксально, що BT Tower дійсно існує і знаходиться в Лондоні. Також була вказана офіційна адреса вежі — Клівленд-стріт, 60. Тобто ця будівля через 30 років після появи була офіційно розсекречена.

Поява супутникового та оптоволоконного зв'язку фактично призвела до того, що вежа BT Tower стала непотрібною. У 2023 році вежу було продано кампанією BT Group компанії MCR Hotels, яка має до 2033 року створити у знаменитій лондонській вежі готель.

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