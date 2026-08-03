Сонячні бурі створюють несподівану небезпеку для дослідників Марса (фото)

Астрономи виявили докази того, що сонячні бурі разом із пиловими бурями підвищують температуру на Марсі на цілих 50 градусів Цельсія.

Марсохід NASA Opportunity вийшов з ладу у 2018 році після 15 років роботи після того, як його накрила сильна марсіанська пилова буря. Тепер вчені з'ясували, чому ця пилова буря стала такою небезпечною. Нове дослідження вчених з університету Ланкастеру (Великобританія) показує, що сонячні бурі можуть впливати на погоду на Марсі, якщо вони відбуваються одночасно з великими пиловими бурями, пише Gizmodo.

Сонце є основним чинником, що впливає погоду Землі. Тепер учені припускають, що це можуть робити і сонячні бурі. Принаймні дослідження передбачає, що сонячні бурі можуть змінювати погоду на Марсі таким чином, що може призвести до виходу з ладу марсоходів.

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Фотографія Марса до появи пилової бурі (ліворуч) та після її появи Фото: solar-system

У дослідженні використовувалися дані космічних апаратів MAVEN та Trace Gas Orbiter. Дані показали, що коли на Марсі збігаються дві події, поява сонячної бурі та пилової бурі, це призводить до підвищення температури на 50 градусів Цельсія в нижніх шарах атмосфери Червоної планети, де формується погода. Саме це сталося у 2018 році, що призвело до припинення роботи марсоходу Opportunity.

Пилова буря на Марсі Фото: solar-system

Коли на Сонці виникають спалахи та корональні викиди маси в космос відлітають високоенергетичні заряджені частки. У Марса немає глобального магнітного поля і сильно розріджена атмосфера, тому ці частинки досягають нижніх шарів атмосфери планети.

Пилові бурі природно нагрівають частину марсіанської атмосфери, поглинаючи сонячне світло. Але дослідники виявили, що характер нагрівання під час збігу часу появи пилової бурі і сонячної бурі не можна пояснити тільки самою пиловою бурею.

Отримані дані вказують на можливість того, що космічна погода та марсіанські пилові бурі можуть разом впливати на нижні шари атмосфери Червоної планети таким чином, який раніше не був відомий.

Астрономи кажуть, що потрібно більше даних, щоби підтвердити висновки цього дослідження. І все ж таки існує висока ймовірність того, що одночасна поява глобальної пилової бурі на Марсі і сонячної бурі, що накрила планету, можу нагрівати нижні шари атмосфери і змінювати погоду на Червоній планеті. І це не дуже добрі новини для дослідників Марса.

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