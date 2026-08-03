Солнечные бури создают неожиданную опасность для исследователей Марса (фото)

Астрономы обнаружили доказательства того, что солнечные бури совместно с пылевыми бурями повышают температуру на Марсе на целых 50 градусов Цельсия.

Марсоход NASA Opportunity вышел из строя в 2018 году после 15 лет работы после того, как его накрыла сильная марсианская пылевая буря. Теперь ученые выяснили, почему эта пылевая буря стала такой опасной. Новое исследование ученых из Ланкастерского университета (Великобритания) показывает, что солнечные бури могут влиять на погоду на Марсе, если они происходят одновременно с крупными пылевыми бурями, пишет Gizmodo.

Солнце является основным фактором, влияющим на погоду на Земле. Теперь же ученые предполагают, что это могут делать и солнечные бури. По крайней мере, исследование предполагает, что солнечные бури могут менять погоду на Марсе таким образом, что может привести к выходу из строя марсоходов.

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Фотография Марса до появления пылевой бури (слева) и после ее появления Фото: NASA

В исследовании использовались данные космических аппаратов MAVEN и Trace Gas Orbiter. Данные показали, что когда на Марсе совпадают два события, появление солнечной бури и пылевой бури, то это приводит к повышению температуры на 50 градусов Цельсия в нижних слоях атмосферы Красной планеты, где формируется погода. Именно это произошло в 2018 году, что привело к прекращению работы марсохода Opportunity.

Пылевая буря на Марсе Фото: NASA

Когда на Солнце возникаю вспышки и корональные выбросы массы в космос улетают высокоэнергетические заряженные частицы. У Марса нет глобального магнитного поля и сильно разреженная атмосфера, а потому эти частицы достигают нижних слоев атмосферы планеты.

Пылевые бури естественным образом нагревают часть марсианской атмосферы, поглощая солнечный свет. Но исследователи обнаружили, что наблюдаемый характер нагрева во время совпадения времени появления пылевой бури и солнечной бури нельзя объяснить только самой пылевой бурей.

Полученные данные указывают на возможность того, что космическая погода и марсианские пылевые бури могут в совокупности влиять на нижние слои атмосферы Красной планеты таким образом, какой ранее не был известен.

Астрономы говорят, что нужно больше данных, чтобы подтвердить выводы этого исследования. И все же существует высокая вероятность того, что одновременное появление глобальной пылевой бури на Марсе и солнечной бури, накрывшей планету, могу нагревать нижние слои атмосферы и менять погоду на Красной планете. И это не очень хорошие новости для исследователей Марса.

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