Океаны и возможная жизнь: Венера больше похожа на Землю, чем предполагалось (фото)

Исследование предполагает, что примерно 90% поверхности Венеры покрывали океаны из жидкой воды.

Венера и Земля имеют похожий размер, плотность и минеральный состав. Но на Венере нет жидкой воды, температура превышает 450 градусов Цельсия, давление такое же огромное, как на глубине в несколько километров в океанах Земли, а атмосфера состоит из серы и углекислого газа. Но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Earth & Planetary Science Letters, считают, что поверхность Венеры в прошлом покрывали огромные океаны и там даже могла быть внеземная жизнь, пишет ScienceAlert.

Ученые провели анализ данных, собранных в 90-х года прошлого века зондом "Магеллан", который исследовал поверхность планеты из космоса. Согласно исследованию, существуют убедительные доказательства того, что на Венере когда-то существовали океаны из жидкой воды, покрывающие почти всю поверхность планеты, и, возможно, даже внеземная жизнь.

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Исследователи предполагают, что океаны могли покрывать до 90% поверхности Венеры и содержать около 40% воды океанов Земли. На это указывают некоторые геологические особенности.

На поверхности Венеры существуют огромные территории, покрытые гигантскими многоугольными узорами Фото: NASA

Например, на поверхности Венеры существуют огромные территории, покрытые гигантскими многоугольными узорами. Ученые утверждают, что это могут быть трещины, которые встречаются в богатых глиной морских отложениях на Земле. Эти трещины образуются из морского ила в том месте, где испарилась вода.

Также на существование древних океанов на Венере указывают такие геологические образования как каналы. Раньше считалось, что каналы, по которым телка лава. Но авторы исследования считают, что лава не могла течь на расстояние в тысячи километров и, вероятно, в этих каналах текла вода.

Также на существование древних океанов на Венере указывают такие геологические образования как каналы Фото: NASA

Исследователи предполагают, что многие из этих каналов напоминают подводные каналы на Земле, созданные течениями под поверхностью океанов.

Также ученые указывают на наличие гребней на равнинах Венеры. Они могут покрывать толстые слои соли, оставшейся после испарения древних океанов. Подобные структуры, обнаружены и на Земле, и связаны они с исчезнувшей водой.

Эта довольно интересная теория может быть проверена в ближайшем будущем, когда к Венере отправятся аппараты NASA и Европейского космического агентства.

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