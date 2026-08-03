Океани та можливе життя: Венера більше схожа на Землю, ніж передбачалося (фото)

Дослідження передбачає, що приблизно 90% поверхні Венери покривали океани з рідкої води.

Венера та Земля мають схожий розмір, щільність та мінеральний склад. Але на Венері немає рідкої води, температура перевищує 450 градусів Цельсія, тиск такий же величезний, як на глибині кілька кілометрів в океанах Землі, а атмосфера складається з сірки і вуглекислого газу. Але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Earth & Planetary Science Letters, вважають, що поверхню Венери в минулому покривали величезні океани і там навіть могло бути позаземне життя, пише ScienceAlert.

Вчені провели аналіз даних, зібраних у 90-х роках минулого століття зондом "Магеллан", який досліджував поверхню планети з космосу. Згідно з дослідженням, є переконливі докази того, що на Венері колись існували океани з рідкої води, що покривали майже всю поверхню планети, і, можливо, навіть позаземне життя.

Відео дня

Дослідники припускають, що океани могли покривати до 90% поверхні Венери та містити близько 40% води океанів Землі. На це вказують деякі геологічні особливості.

На поверхні Венери є величезні території, вкриті гігантськими багатокутними візерунками. Фото: solar-system

Наприклад, на поверхні Венери існують величезні території, вкриті величезними багатокутними візерунками. Вчені стверджують, що це можуть бути тріщини, які зустрічаються в багатих на глину морських відкладеннях на Землі. Ці тріщини утворюються з морського мулу там, де випарувалася вода.

Також на існування древніх океанів на Венері вказують такі геологічні утворення як канали. Раніше вважалося, що канали, якими телиця лава. Але автори дослідження вважають, що лава не могла текти на відстань тисячі кілометрів і, ймовірно, у цих каналах текла вода.

Також існування древніх океанів на Венері вказують такі геологічні освіти як канали Фото: solar-system

Дослідники припускають, що більшість з цих каналів нагадують підводні канали Землі, створені течіями під поверхнею океанів.

Також вчені вказують на наявність гребенів на рівнинах Венери. Вони можуть покривати товсті шари солі, що залишилася після випаровування древніх океанів. Подібні структури виявлені і на Землі, і пов'язані вони зі зниклою водою.

Ця досить цікава теорія може бути перевірена у найближчому майбутньому, коли до Венери вирушать апарати NASA та Європейського космічного агентства.

Інші новини науки