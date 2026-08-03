Ядро Землі наповнене позаземною речовиною, якої немає ніде на нашій планеті

Вчені дійшли висновку, що у ядрі Землі перебуває позаземна версія водню.

Як відомо Земля має кілька шарів: кору, мантію та ядро. Кожен шар має свій хімічний склад, і чим глибше в надра планети, тим вищою стає температура і тиск. Люди ніколи не можуть безпосередньо побачити ядро Землі, але багато даних показують, яке воно. Тепер учені дійшли висновку, що ядро Землі містить велику кількість позаземної версії водню, яка не зустрічається ніде на нашій планеті – суперіонний водень. Ця речовина тече як рідина, проводить електрику і зустрічається тільки в екстремальних умовах. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише ScienceAlert.

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Зараз вважається, що ядро Землі складається з двох частин: твердого внутрішнього ядра, що складається в основному із заліза та нікелю, а також рідкого зовнішнього ядра, де рух розплавленого металу створює глобальне магнітне поле Землі.

Суперіонний водень — це особливий стан водню, в якому атоми утворюють жорсткі кристалічні грати, а ядра атомів вільно переміщуються крізь неї як рідина. У цьому стані речовина поєднує властивості твердого тіла та рідини і дуже добре проводить електрику.

Вважається, що суперіонний водень знаходиться на деяких планетах при екстремальних температурах і тиску, але його немає на Землі. Нове дослідження припускає, що велика кількість такого позаземного водню прихована у ядрі Землі. І це речовина впливає динаміку створення глобального магнітного поля.

Таких висновків вчені дійшли після створення моделювання внутрішньої будови Землі та екстремальних умов, які існують в ядрі нашої планети.

Вчені вважають, що ядро ​​нашої планети є хаотичною розплавленою сумішшю, в якій вільно течуть як залізо, так і водень. При цьому суперіонний водень існує завдяки не стільки високому тиску (3,6 мільйона атмосфер), а переважно завдяки температурі в 6100 градусів Цельсія. Згідно з дослідженням, ядро ​​Землі може складатися з великої кількості суперіонного водню.

При цьому вміст водню різко падає при перетині кордону між зовнішнім та внутрішнім ядром.

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