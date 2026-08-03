Цвинтар Чумацького Шляху: з'ясувалося, скільки "трупів" знаходиться в нашій галактиці

Чорні діри – це те, що залишається після смерті масивних зірок. Тому в нашій галактиці, як вважають вчені, існує величезний цвинтар, що складається з мільйонів чорних дір.

Чорні діри складно виявити, якщо вони не виявляють активності, тобто не поглинають навколишню матерію. Це ускладнює визначення кількості чорних дір зоряної маси у Чумацькому Шляху. Астрономи створили нове моделювання нашої галактики, яке показало, скільки чорних дір ховається в Чумацькому Шляху і як часто вони з'являються. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Чорні діри – це те, що залишається після смерті масивних зірок, які наприкінці свого життя вибухають надновими. У результаті утворюється темна діра зоряної маси, яка має дуже високу щільність і гравітацію.

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Астрономи використовували дані про еволюцію зірок, чорних дірок та нашої галактики для того, щоб створити нове моделювання еволюції Чумацького Шляху за майже 13 мільярдів років його існування. Ціль полягала в тому, щоб оцінити кількість чорних дір зоряної маси в нашій галактиці. Вони створюють так званий цвинтар Чумацького Шляху, адже це об'єкти, що виникли після смерті зірок. Дослідження показало, що за час свого існування в Чумацькому Шляху загинули приблизно 170 мільйонів масивних зірок, які створили таку саму кількість чорних дір зіркової маси.

Розрахунки вчених показали, що на відстані від Сонця до центру Чумацького Шляху (приблизно 26 000 світлових років) існує одна чорна діра на 6250 кубічних парсеків. Це обсяг простору із сторонами близько 18,4 парсеків. Один парсек – це 3,26 світлових років. Також розрахунки показують, що за історію галактики кожні 80 років у ній з'являлася одна чорна діра зоряної маси.

Але, як кажуть вчені, навряд ці чорні діри будуть виявлені там, де вони утворилися. Справа в тому, що чорні діри рідко залишаються там, де з'явилися. Це пов'язано з тим, що багато чорних дір отримують поштовх після вибуху наднової і відлітають далі в космос.

При цьому легші чорні діри відлітають далі. Це відбувається тому, що вибухи наднових, які їх створюють, викидають більше зіркової речовини, дозволяючи відкинути чорну діру далеко.

Астрономи сподіваються, що майбутні спостереження зможуть підтвердити наявність такого величезного цвинтаря у Чумацькому Шляху.

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