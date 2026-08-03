Найбільша галактика у Всесвіті: нарешті відомий її точний розмір (фото)

Астрономи знали, що галактика IC1101 є справжнім гігантом, але тепер їм удалося точно визначити її розмір. Вона в 17 разів більша за Чумацький Шлях.

У центрі скупчення галактик Abell 2029 на відстані приблизно 1 мільярд світлових років від нас знаходиться галактика IC1101. Багато галактик на її тлі здаються дуже маленькими, у тому числі і наш Чумацький шлях. Астрономи змогли визначити межу цієї галактики і виявилося, що її розмір відрізняється від попередніх вимірів. Також виявилося, що галактика продовжує зростати та набирати масу. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Найбільшими і найяскравішими є галактики, розташовані у центрі скупчень галактик. Зіткнення з іншими галактиками сприяють тому, що вони ростуть та набирають масу. Саме такою є IC 1101. Ця галактика вже була відома, як найбільша у спостережуваному Всесвіті, але визначити її точний розмір було складно.

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Галактики являють собою великі скупчення зірок, тому у них чіткої межі, але її все ж таки можна приблизно визначити. І це зробили автори нового дослідження.

У центрі скупчення галактик Abell 2029 на відстані приблизно 1 мільярд світлових років від нас знаходиться галактика IC1101 Фото: phys.org

Раніше вважалося, що довжина галактики IC 1101 становить 1,9 мільйона світлових років, але нові дані показали, що вона трохи менша. Її розмір оцінили у 1,7 мільйона світлових років. І все ж таки це найбільша галактика серед усіх відомих. Також астрономи з'ясували, що маса галактики IC 1101 становить приблизно 3,4 трильйони мас Сонця.

Для порівняння, наша галактика Чумацький Шлях сягає 100 000 світлових років, а її маса становить приблизно 1 трильйон мас Сонця. Це означає, що IC 1101 приблизно в 17 разів більший за нашу галактику.

Також астрономи виявили ознаки недавнього поглинання речовини з інших галактик. Це означає, що IC 1101 продовжує зростати та набирати масу. Вчені кажуть, що розміри цієї галактики продовжують зростати.

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