Це не космічний пилосос: чорні діри викидають стільки ж речовини, скільки поглинають

Нове дослідження змінює уявлення про чорні діри, які, як вважалося, повинні поглинати все на своєму шляху й майже нічого не викидати назовні.

Чорні діри можуть бути не стільки бездонними ямами, скільки космічними травними системами, які поглинають, переробляють і викидають матерію назад у космос. До такого висновку дійшли вчені після вивчення процесу поглинання чорною дірою речовини зірки-компаньйона. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише ScienceDaily.

Чорні діри часто зображують як космічні пилососи, які втягують у себе матерію й нічого не повертають назовні. Тепер же астрономи виявили, що у чорних дір може відбуватися більш складний процес живлення.

Астрономи дослідили систему Swift J1727.8−1613, що складається з чорної діри та зірки-супутника. Їм вдалося спостерігати майже в режимі реального часу, як чорна діра поглинає речовину зірки. Коли це відбувається, речовина навколо чорної діри нагрівається й випромінює рентгенівське випромінювання.

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Астрономи дослідили систему Swift J1727.8−1613, що складається з чорної діри та супутньої зірки Фото: Popular Science

Виявилося, що чорна діра не просто поглинала газ найближчої зірки, а й активно викидала велику кількість речовини через потужні струмені та вітри. І це відбувалося навіть тоді, коли активна фаза живлення чорної діри завершилася. У цьому випадку активність чорної діри знижується до рівнів, набагато нижчих, ніж припускали вчені раніше.

Тому вчені дійшли висновку, що чорні діри — це не бездонні ями, куди все постійно падає. Вони можуть діяти як потужні космічні травні системи, які поглинають матерію, переробляють її та викидають величезну частину речовини у космос. Кількість викинутої речовини може бути навіть порівнянною з тією кількістю, яку чорна діра поглинає.

Результати дослідження свідчать про те, що чорні діри можуть продовжувати впливати на навколишнє середовище ще довгий час після завершення процесу їхнього активного живлення.

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