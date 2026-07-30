Вибухова хвиля чорної діри простягається на 300 000 світлових років: таке побачили вперше (фото)

Астрономи вперше довели, що чорні діри впливають на більш великі ділянки космосу за допомогою ударної хвилі вражаючої потужності.

Вчені виявили, що вітри, які створюють надмасивні чорні діри, у 100 разів потужніші, ніж вважалося раніше. При цьому вони переносять енергію на відстань приблизно 300 000 світлових років. Це відкриття свідчить про те, що чорні діри впливають на простір навіть за межами галактик, у яких вони знаходяться. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

Фотографія скупчення галактик із яскравим квазаром у центрі Фото: phys.org

Чорні діри відомі тим, що вони поглинають матерію, але вони також викидають газ у вигляді потужних вітрів. Раніше вчені вважали, що ці вітри концентруються лише всередині галактик, де знаходяться чорні діри, але нове дослідження показало, що це не так.

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Астрономи вперше продемонстрували, що чорні діри впливають на більш обширні ділянки космосу за допомогою ударної хвилі вражаючої потужності. Вчені сподіваються в майбутньому додатково з’ясувати, який вплив чорні діри чинять на навколишній космос.

Астрономи вперше довели, що чорні діри впливають на більш обширні ділянки космосу за допомогою ударної хвилі вражаючої потужності. Ілюстрація Фото: phys.org

Астрономи використовували рентгенівський космічний телескоп XRISM для спостереження за активністю квазара H1821+643, який розташований на відстані приблизно 3,4 мільярда світлових років від нас. Квазари — це дуже яскраві об’єкти, що утворюються надмасивними чорними дірами, які активно поглинають міжзоряний газ.

Ця чорна діра швидко набирає масу за рахунок поглинання газу і розташована в галактиці, що знаходиться в центрі скупчення галактик, де вона викликає турбулентність у навколишньому гарячому газі, який випромінює рентгенівське випромінювання. Її рідна галактика має розмір приблизно 30 000 світлових років, а розмір скупчення становить понад 300 000 світлових років.

Дослідження показало, що гарячий газ, який оточує чорну діру, викидається з величезною швидкістю і розсіюється на великій площі через турбулентність. Астрономи з'ясували, що чорна діра випускає в космос потік газу, який простягається на 300 000 світлових років. При цьому цей потік переносить енергію, яка приблизно в 100 разів більша, ніж передбачалося раніше, і еквівалентна кільком мільярдам вибухів наднових. Саме так вибухають масивні зірки наприкінці свого життя.

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