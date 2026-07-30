Коли було зроблено першу фотографію повного сонячного затемнення: відповідь може здивувати (фото)
Перша в історії фотографія повного сонячного затемнення, на диво, може змагатися з деякими сучасними знімками цього явища.
Перша фотографія повного сонячного затемнення насправді не є фотографією у звичному для нас розумінні. Це дагеротип, і його було зроблено 175 років тому, пише IFLScience.
28 липня 1851 року відбулося чергове повне сонячне затемнення, яке тривало всього 221 секунду. Фотограф із Пруссії Йоганн Юліус Фрідріх Берковський увійшов в історію як людина, яка зробила першу фотографію повного сонячного затемнення. Воно відбувається, коли Земля, Місяць і Сонце вишикуються таким чином, що Місяць опиняється між нашою планетою та зіркою і закриває собою сонячний диск.
Берковський працював у Кенігсберзькій обсерваторії, розташованій у сучасному Калінінграді. Він був одним із найвправніших дагеротипістів міста.
Дагеротипія — це рання форма фотографії. Дагеротипісти використовували мідний лист, покритий сріблом, і обробляли його спеціальними хімічними речовинами, які робили лист світлочутливим. Потім його експонували в камері стільки часу, скільки було необхідно для зафіксування потрібного об’єкта. Після цього листи піддавали хімічній обробці для збереження зображення.
Берковський використав експозицію тривалістю 84 секунди та невеликий 6-сантиметровий рефракторний телескоп, підключений до геліометра. У результаті вийшла перша в історії фотографія Сонця, яке закриває собою Місяць.
Цей дагеротип має напрочуд високу якість і навіть може змагатися з деякими сучасними знімками повного сонячного затемнення. На дагеротипі видно корону Сонця. Це зовнішня частина атмосфери нашої зірки, яку з Землі можна побачити лише під час повного сонячного затемнення.
Дагеротипи перестали виготовляти у другій половині XIX століття з появою більш якісних і дешевих фотографій.
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