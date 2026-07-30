Найнижча температура на Землі за 14 років зафіксована у найвіддаленішому посленні (фото)

Незважаючи на глобальне потепління та сильну спеку в Північній Америці та Європі, у найвіддаленішому місці, де мешкають люди, було зафіксовано майже рекордний мороз.

Вчені з французького Полярного геофізичного інституту повідомили, що на антарктичній станції "Конкордія" було зафіксовано найнижчу температуру на Землі за останні 14 років. Вона становила мінус 84,1 градуса за Цельсієм. І це звучить дуже дивно на тлі глобального потепління та сильної спеки в Північній Америці та Європі цього літа, пише Live Science.

"Конкордія" — це французько-італійська антарктична станція, відкрита у 2005 році. Вона розташована на висоті понад 3200 метрів над рівнем моря. Станція розташована на відстані понад 1000 кілометрів від узбережжя, а найближча наукова станція "Восток" знаходиться на відстані майже 600 км. Тому "Конкордія" є найвіддаленішим та найізольованішим місцем на Землі, де живуть люди.

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Технічно вчені, які перебувають там, більш ізольовані від зовнішнього світу, ніж астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС), яка обертається навколо Землі на висоті близько 400 км. Тому Європейське космічне агентство використовує станцію "Конкордія" для кращого розуміння фізичних, психічних та соціальних труднощів, з якими стикаються астронавти в космосі.

"Конкордія" — це французько-італійська антарктична станція, відкрита у 2005 році Фото: Live Science

Станція "Конкордія" розташована в регіоні Антарктиди, де панують дуже суворі умови. Температура там часто опускається до мінус 80 градусів Цельсія. А взимку (зараз в Антарктиді якраз зима) вчені живуть без сонячного світла протягом кількох місяців.

Вчені з французького Полярного геофізичного інституту повідомили, що 18 липня на станції "Конкордія" було зафіксовано найнижчу температуру на Землі з 2012 року — мінус 84,1 градуса Цельсія.

На станції "Конкордія" було зафіксовано найнижчу температуру на Землі з 2012 року — мінус 84,1 градуса Цельсія Фото: Wikipedia

Найнижча температура, яка коли-небудь була зареєстрована на станції "Конкордія", була зафіксована взимку 2010 року. Вона становила мінус 84,7 градуса за Цельсієм. Але досі найнижча температура з усіх зареєстрованих становить мінус 89,2 градуса Цельсія. Вона була зафіксована на тоді ще радянській станції "Восток" в Антарктиді у 1983 році.

Вчені стверджують, що температура в Антарктиді може опускатися до мінус 98 градусів за Цельсієм, але люди поки що не зафіксували її на крижаному континенті.

Вчені пояснюють дуже низьку температуру в Антарктиді на тлі підвищення температури в інших регіонах Землі тим, що погодні умови на нашій планеті дуже складні. Тому зміна клімату не означає, що скрізь має ставати спекотніше. Через дуже розріджене повітря та відсутність хмар взимку тепло постійно виходить у космос, а тому температура в Антарктиді може значно знижуватися.

Однак, незважаючи на те, що Антарктида є найхолоднішим континентом, вона не застрахована від глобального потепління. Великі льодовики тануть у західній частині Антарктиди, а також зникає морський лід у цьому регіоні. Тому місцеві пінгвіни перебувають під загрозою зникнення, а рівень світового океану поступово підвищується.

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