Самая низкая температура на Земле за 14 лет зафиксирована в самом удаленном поселении (фото)

Несмотря на глобальное потепление и сильную жару в Северной Америке и Европе, в самом изолированном месте, где живут люди, был зафиксирован почти рекордный холод.

Ученые из французского Полярного геофизического института сообщили, что на антарктической станции "Конкордия" была зафиксирована самая низкая температура на Земле за последние 14 лет. Она составила минус 84,1 градуса по Цельсию. И это звучит очень странно на фоне глобального потепления и сильной жары в Северной Америке и Европе этим летом, пишет Live Science.

"Конкордия" – это французско-итальянская антарктическая станция, открытая в 2005 году. Она находится на высоте более 3200 метров над уровнем моря. Станция находится более чем в 1000 километрах от побережья, а самая близкая научная станция "Восток" находится на расстоянии почти 600 км. Поэтому "Конкордия" является самым удаленным и изолированным местом на Земле, где живут люди.

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Технически, ученые, которые там находятся более изолированы от внешнего мира, чем астронавты на Международной космической станции (МКС), которая вращается вокруг Земли на высоте около 400 км. Поэтому Европейское космическое агентство использует станцию "Конкордия" для улучшения понимания физических, психических и социальных трудностей, с которыми сталкиваются астронавты в космосе.

"Конкордия" – это французско-итальянская антарктическая станция, открытая в 2005 году Фото: Live Science

Станция "Конкордия" находится в регионе Антарктиды с очень суровыми условиями. Температура там часто опускается до минус 80 градусов Цельсия. А зимой (сейчас в Антарктиде как раз зима) ученые живут без солнечного света в течение нескольких месяцев.

Ученые из французского Полярного геофизического института сообщили, что 18 июля на станции "Конкордия" была зафиксирована самая низкая температура на Земле с 2012 года – минус 84,1 градуса Цельсия.

На станции "Конкордия" была зафиксирована самая низкая температура на Земле с 2012 года – минус 84,1 градуса Цельсия Фото: Wikipedia

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на станции "Конкордия" была зафиксирована зимой 2010 года. Она составила минус 84,7 градуса по Цельсию. Но до сих пор самая низкая температура из всех зарегистрированных составляет минус 89,2 градуса Цельсия. Она была зафиксирована на тогда еще советской станции "Восток" в Антарктиде в 1983 году.

Ученые говорят, что температура в Антарктиде может снижаться до минус 98 градусов по Цельсию, но люди ее пока не зафиксировали на ледяном континенте.

Ученые объясняют очень низкую температуру в Антарктиде на фоне повышения температуры в других регионах Земли тем, что погодная система нашей планеты очень сложная. А потому изменение климата не означает, что везде должно становится жарче. Из-за очень разреженного воздуха и отсутствия облаков зимой тепло постоянно уходит в космос, а потому температура в Антарктиде может значительно снижаться.

Но, несмотря на то, что Антарктида является самым холодным континентом, она не застрахована от глобального потепления. Крупные ледники тают в западной части Антарктиды, а также исчезает морской лед в этом регионе. Поэтому местные пингвины находятся под угрозой исчезновения, а уровень мирового океана постепенно повышается.

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