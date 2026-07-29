Ученые 30 лет наблюдали за пингвинами в Антарктиде: обнаружили нечто действительно странное (фото)

Эксперты потратили два десятилетия на изучение пингвиньего помета из космоса — им удалось обнаружить нечто действительно странное.

В новом исследовании американские ученые использовали данные спутниковых снимков за три десятилетия для изучения изменения цвета помета пингвинов. Результаты показали нечто действительно странное: изменение климата ухудшает рацион антарктических пингвинов Адели, пишет Science Focus.

Таким образом ученым впервые удалось обнаружить корреляцию между показателем количества рыбы в рационе пингвинов и объемом морского льда вблизи их колоний. Общее сокращение морского льда в Южном океане за период исследования было связано с увеличением количества криля в рационе пингвинов. Это, в свою очередь, было связано с уменьшением шансов на выживание отдельных птенцов и сокращением размеров колоний.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Кейси Янгфлеша из Клемсонского университета, по сути, спутники впервые позволили ученым сделать то, что ранее считалось невозможным. Отметим, что инновация заключается не в самой спутниковой технологии, а в возможности использовать базу данных спутниковых снимков в сочетании с современными геохимическими, статистическими и вычислительными инструментами. Никто не планировал использовать эти данные для мониторинга морских птиц, но теперь ученые показали, что это возможно.

В ходе исследования ученые проанализировали изменения в помете антарктических пингвинов Адели с 1984 по 2013 год. Результаты показали спектральную сигнатуру помета, что помогло определить, чем питались пингвины, а также то, как менялся их рацион. Отметим, что доктор Янгфлеш сам собирал образцы помета пингвинов в Антарктиде и проанализировал их в лаборатории, чтобы определить, какой оттенок помета соответствует какому источнику пищи. Данные указывают на то, что у пингвинов, чей рацион преимущественно состоит из криля, помет обычно более розовый, а у тех, кто питается рыбой — более белый.

Цвет помета пингвинов может указывать на важные изменения уровня льда и экологические изменения в Антарктиде Фото: Clemson University

Команда также сравнила данные со спектральным анализом спутниковых снимков за три десятилетия, в результате им удалось сделать выводы об эволюции рациона пингвинов, не посещая многократно каждое место на замерзшем континенте.

К слову, предыдущие исследования также показали что криль — менее калорийный ужин для пингвинов, чем рыба. Например, птенцы, питающиеся чешуйницами, как правило, более выносливы и, следовательно, имеют больше шансов выжить в суровую антарктическую зиму, чем их сородичи, питающиеся крилем. Увы, уменьшение морского льда означает, что в рационе пингвинов становится все больше криля, а рыбы становится все меньше.

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