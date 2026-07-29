В океане новый босс: косатки начали истреблять больших белых акул — тренировались на лодках (фото)

В новом исследовании ученые раскрыли ужасающий способ, которым новый лидер в океане с хирургической точностью вырывает печень у акул.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества видов — некоторые из них весьма опасны. Одним из самых смертоносных и грозных хищников в толще воды всегда считались большие белые акулы, но теперь этот вид подвергается охоте и уничтожению со стороны гораздо более ужасного морского существа, пишет Daily Mail.

Эколог-бихевиорист Тристан Гуттридж обнаружил, что именно косатки смогли уничтожить популяции белых акул по всему земному шару, разрывая хищников на части в результате скоординированных атак от США до Африки. Известно, что косатки атакуют больших белых акул, вырывая их печень с хирургической точностью и оставляя остальную часть животного.

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Ученые полагают, что косатки, вероятно, научились и обучили других китов этому смертоносному поведению, тренируясь на парусных лодках — млекопитающие разрушают и переворачивают суда по всему миру.

Косатка приближается, чтобы убить большую белую акулу Фото: Discovery Channel

В новом исследовании Гуттридж с коллегами использовали собственную лодку в качестве приманки. Им впервые удалось здокументировать, как косатки обучаются атаковать больших белых акул, используя командную работу и элемент неожиданности.

Наблюдения показывают, что косатки общаются, используя звуковые частоты, намного превышающие диапазон слышимости белой акулы. Далее хищники атакуют стаями, окружая акулу, хватая жертву за плавники, чтобы контролировать ее движение, а затем вырывая ее печень. Далее хищники поедают печень всей группой.

Отметим, что один из первых случаев нападения косаток на больших белых акул произошел у побережья Сан-Франциско в октябре 1997 года. После этого инцидента все белые акулы исчезли. Известно, что печень акулы составляет 25% от ее массы тела и представляет собой чистый источник энергии для косаток.

Печень акул помогает животному накапливать огромное количество топлива, а также содержит масла, которые помогают ему контролировать свою способность держаться на плаву. В результате печень большой белой акулы может весить до 100 килограммов.

Косатки оттачивали навыки на парусных лодках Фото: Discovery Channel

Большие белые акулы — огромные хищники, но косатки еще крупнее — их длина может превышать 9 метров, а вес — более 6300 килограммов. Однако косатки не просто обладают преимуществом в размерах, они также осваивают новые тактики, преодолевая тысячи километров, чтобы охотиться на небольшие яхты и парусные лодки.

Первые случаи нападений косаток на лодки в Испании были зафиксированы в мае 2020 года. Однако с тех пор число нападений резко возрасло: вдоль испанского побережья было зарегистрировано более 600 нападений на суда. Ранее ученые полагали, что причинами такого поведения косаток могут быть: месть, игра, конкуренция или тренировка. Теперь новые данные указывают на то, что косатки, вероятно, использовали лодки, чтобы научиться охотиться на акул.

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