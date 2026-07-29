Кошки сходят с ума во время полнолуния: что заставляет питомцев вести себя странно

Некоторые владельцы кошек заметили, что их питомцы начинают вести себя странно во время полной Луны — ученые рассказали, почему это происходит.

"Лунные зумис" — милое описание поведения, отмеченного некоторыми владельцами кошек. Речь о том, что во время полнолуния некоторые кошки начинают себя вести невероятно странно: когда Луна более яркая, животные, похоже, ведут себя еще более непредсказуемо, чем обычно. Например, у котов случаются внезапные, дикие, энергетические вспышки, которые порой могут раздражать, пишет Science Focus.

Причина этих вспышек в поведении животных до сих пор вызывают споры среди ученых. Например, некоторые считают, что это утверждение предвзято — на самом деле кошки не становятся более безумными. Вместо этого яркий свет полной луны нарушает сон владельцев, поэтому люди с большей вероятностью замечают ночные выходки животных.

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С другой стороны, некоторые считаются, что "лунные зумисы" — вполне реальное явление. Известно, что многие дикие кошки ведут сумеречный образ жизни, именно поэтому наши питомцы наиболее активны в сумерках и на рассвете.

Предыдущие исследования уже показали, что домашние кошки сохранили большую часть поведения своих предков, в том числе и то, что ведут сумеречный образ жизни. Ученые предполагают, что яркий отраженный свет полной Луны имитирует атмосферу сумерек, а потому полнолуние заставляет некоторых питомцев переходить в режим интенсивной охоты.

В 2007 году ученые провели любопытное исследование, которое показало, что во время полнолуния у кошек чаще случаются неприятности. Ученые изучили время 2500 экстренных визитов кошек к ветеринару — результаты показывают, что большинство из них происходят во время полнолуния. По сравнению с другими днями, риск экстренных случаев в дни полнолуния был на 23 процента выше.

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