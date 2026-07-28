В глубинах океана найден рекордных размеров монстр: достигает 4,5 м в длину (фото)

Поиски самой большой в мире акулы-мако привели к обнаружению монстра невероятных размеров — считается, что самка рекордсмен среди своего вида.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. В новом исследовании ученые отправились на поиски самой большой акулы-мако на Земле и эта экспедиция завершилась тем, что эксперты обнаружили чудовищную самку — она побила все возможные рекорды, пишет Daily Mail.

Экспедиция была проведена в рамках "Недели акул", после того, как туристы у побережья Мексики сообщили о наблюдении акулы-мако, длина которой, вероятно, достигала 4,5 метра. Считается, что она может быть самой большой из когда-либо задокументированных.

По словам морского биолога Тристана Гуттриджа, она с коллегами исследовали воды у побережья Мексики и Калифорнии, чтобы определить, могут ли столь гигантские акулы существовать в принципе. Удивительное открытие было сделано учеными в конце экспедиции, когда огромная самка внезапно появилась рядом с лодкой ученых и разорвала на куски большой кусок тунца. Акула кружила и билась в воде, пока Гуттридж отчаянно пытался измерить ее с борта судна.

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Увы, ученым не удалось подтвердить точную длину самки, но ученые определили, что длина самки примерно составляла около 4,5 метра, что немного больше длины предыдущей рекордсменки. Теперь ученые считают, что в этих водах, вероятно, могут обитать и более крупные акулы-мако.

Гигантскую акулу-мако заметили в океане Фото: Discovery Channel

Экспедиция была проведена у берегов Кабо-Сан-Лукас, где туристическая группа вошла в голубую воду в надежде увидеть голубых акул и акул-мако. Вместо этого они заметили огромную темную тень в воде — ориентировочно она достигала в длину около 4,5 метра.

Как правило, взрослые акулы-мако достигают в длину около 2,7 метра, а самки могут вырастать до 3,6 метра. Однако в последние десятилетия появляется все больше историй о том, что в глубоких водах могут обитать хищники значительно больших размеров.

Предыдущие исследования уже показали, что акулы-мако ежегодно перемещаются между Мексикой и Калифорнией, однако для подтверждения существования 4,5-метровой особи ученым необходимо было заманить хищника достаточно близко к поверхности, чтобы измерить ее размеры.

К слову, надежды ученых встретить гигантского монстра были подпитаны загадочной фотографией 1952 года, на которой рыбаки позируют с акулой, длина которой, как утверждается, достигала невероятных 5,7 метра. Эксперты предполагали, что на фото могла быть гигантская акула-мако, но вид и заявленный размер не удалось подтвердить.

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