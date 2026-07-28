У глибинах океану виявлено монстра рекордних розмірів: його довжина сягає 4,5 м (фото)

Пошуки найбільшої у світі акули мако призвели до виявлення монстра неймовірних розмірів — вважається, що ця самка є рекордсменкою серед представників свого виду.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. У новому дослідженні вчені вирушили на пошуки найбільшої акули-мако на Землі, і ця експедиція завершилася тим, що експерти виявили гігантську самку — вона побила всі можливі рекорди, пише Daily Mail.

Експедиція була проведена в рамках "Тижня акул" після того, як туристи біля узбережжя Мексики повідомили про спостереження акули мако, довжина якої, ймовірно, сягала 4,5 метра. Вважається, що вона може бути найбільшою з усіх, що коли-небудь були задокументовані.

За словами морського біолога Трістана Гуттріджа, вона разом із колегами досліджувала води біля узбережжя Мексики та Каліфорнії, щоб з’ясувати, чи можуть такі гігантські акули взагалі існувати. Дивовижне відкриття було зроблено вченими наприкінці експедиції, коли величезна самка раптово з’явилася поруч із човном вчених і розірвала на шматки великий шматок тунця. Акула кружляла й билася у воді, поки Гуттрідж відчайдушно намагався виміряти її з борту судна.

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На жаль, вченим не вдалося підтвердити точну довжину самки, але вони встановили, що її довжина становила приблизно 4,5 метра, що трохи більше, ніж у попередньої рекордсменки. Тепер вчені вважають, що в цих водах, ймовірно, можуть мешкати й більші акули-мако.

У океані помітили гігантську акулу-мако Фото: Discovery Channel

Експедиція відбулася біля берегів Кабо-Сан-Лукас, де група туристів увійшла у блакитну воду, сподіваючись побачити блакитних акул та акул-мако. Натомість вони помітили у воді величезну темну тінь — орієнтовно її довжина сягала близько 4,5 метра.

Як правило, дорослі акули мако досягають у довжину близько 2,7 метра, а самки можуть виростати до 3,6 метра. Однак останніми десятиліттями з’являється дедалі більше повідомлень про те, що в глибоких водах можуть мешкати хижаки значно більших розмірів.

Попередні дослідження вже показали, що акули-мако щороку мігрують між Мексикою та Каліфорнією, однак для підтвердження існування 4,5-метрової особини вченим потрібно було заманити хижака досить близько до поверхні, щоб виміряти її розміри.

До речі, надії вчених зустріти гігантського монстра підкріплювала загадкова фотографія 1952 року, на якій рибалки позують з акулою, довжина якої, як стверджується, сягала неймовірних 5,7 метра. Експерти припускали, що на фото могла бути гігантська акула-мако, але вид і заявлений розмір підтвердити не вдалося.

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