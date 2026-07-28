Розкрито таємний сигнал, який змушує монстрів із глибин нападати на людей: про що йдеться

Австралієць, який пережив напад акули, виявив таємний "сигнал тривоги", що змушує лютих хижаків нападати на людей.

Мешканець Австралії, який пережив напад акули та втратив руку й ногу внаслідок інциденту, що ледь не закінчився летальним результатом, виявив таємний "сигнал тривоги", який змушує лютих бичачих акул кусати людей, пише Daily Mail.

Австралійський військовий ветеран Пол Де Гелдер отримав поранення у 2009 році під час навчань з боротьби з тероризмом у Сіднейській гавані. Сьогодні Де Гелдер є захисником природи, і нещодавно він назвав три основні фактори, що створюють ідеальні умови для нападів бичачих акул у всьому світі.

Під час експериментів біля узбережжя Флориди фахівчиня із хижаків Розі Мур виявила, що зливи та вібрації від дайвінгу чи риболовлі у водах, де повно жирної риби, можуть спровокувати бичачих акул на те, щоб вони збиралися поруч із людьми та кусали їх.

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Відомо, що майже всі 500 видів акул воліють триматися подалі від людей, бичачі акули процвітають у водах помірного клімату, а тому вчені описують їх як хижаків, які підстерігають людей з води.

Бичачі акули є головними підозрюваними у більшості нападів акул у світі: вчені відстежують напади хижаків з 1940-х років, а цього року вже було зафіксовано 10 випадків нападів. Статистика також свідчить про те, що бичачі акули нападають удвічі частіше, ніж тигрові акули, і на 25% частіше, ніж великі білі акули.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати, що саме змушує бичачих акул нападати на людей. Експерти виявили, що існує ціла низка чинників, які призводять до нападів хижака.

Одним із основних факторів вважається дощ. Дослідники вважають, що шторми потенційно дратують цих істот, створюючи незліченні вібрації на поверхні океану. Припускається, що бичачі акули можуть асоціювати краплі дощу на поверхні з іншими рибами.

Вчені провели низку експериментів і виявили, що певна поведінка людей також може спровокувати напад акул, оскільки хижаки надзвичайно чутливі до вібрацій. Одним із видів діяльності, які часто пов’язують із нападами бичачих акул, є підводне полювання.

Команда проаналізувала всі фактори та дійшла висновку, що існує кілька чинників, які змушують хижаків нападати на людей. Серед них:

дощ;

наявність жирної риби;

людина, яка пірнає в районі проживання акул.

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