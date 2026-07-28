Разгадан секретный сигнал, заставляющий монстров из глубин атаковать людей: о чем речь

Австралиец, переживший нападение акулы, обнаружил секретный "сигнал тревоги", который заставляет свирепых хищников нападать на людей.

Житель Австралии, переживший нападение акулы и потерявший руку и ногу в результате инцидента, едва не закончившегося летальным исходом, обнаружил секретный "сигнал тревоги", заставляющий свирепых бычьих акул кусать людей, пишет Daily Mail.

Австралийский военный ветеран Пол Де Гелдер получил увечья в 2009 году во время учений по борьбе с терроризмом в Сиднейской гавани. Сегодня Де Гелдер является защитником природы и недавно он раскрыл три основных фактора, создающих идеальные условия для нападений бычьих акул по всему миру.

В ходе экспериментов у побережья Флориды специалист по хищникам Рози Мур обнаружила, что ливни и вибрации от дайвинга или рыбалки в водах, кишащих жирной рыбой, могут спровоцировать бычьих акул на то, чтобы они собирались рядом с людьми и кусали их.

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Известно, что почти все 500 видов акул предпочитают держаться подальше от людей, бычьи акулы процветают в умеренных водах, а потому ученые описывают их как хищников, подстерегающих людей из воды.

Бычьи акулы являются главными подозреваемыми в большинстве нападений акул в мире: ученые отслеживают нападения хищников с 1940-х годов, а в нынешнем году уже было зафиксировано 10 случаев нападений. Статистика также свидетельствуют о том, что бычьи акулы нападают вдое чаще, чем тигровые акулы, и на 25% чаще, чем большие белые акулы.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, что именно заставляет бычьих акул нападать на людей. Эксперты обнаружили, что существует целый ряд факторов, приводящих к нападениям хищника.

Одним из основных факторов считается дождь. Исследователи считают, что штормы потенциально раздражают этих существ, создавая бесчисленные вибрации на поверхности океана. Предполагается, что бычьи акулы могут ассоциировать капли дождя на поверхности с другими рыбами.

Ученые провели ряд экспериментов и обнаружили, что определенное поведение людей также может спровоцировать нападение акул, поскольку хищники невероятно чувствительны к вибрациям. Одним из видов деятельности, часто связываемых с нападениями бычьих акул, является подводная охота.

Команда объединила все факторы и пришла к выводу, что существует несколько факторов, заставляющих хищников нападать на людей. Среди них:

дождь;

наличие жирной рыбы;

человек, ныряющий в районе обитания акул.

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