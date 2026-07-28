Справжня катастрофа: лише один інвазивний вид знищив птахів і заполонив острів павуками (відео)

Дослідники розповіли історію про те, як лише один інвазивний вид змій призвів до вимирання птахів і неймовірного зростання чисельності павуків на острові Гуам.

На перший погляд острів Гуам, розташований у Тихому океані, виглядає як рай: білосніжні пляжі, усіяні пальмами, пишні ліси та блискучий кораловий риф. Однак тропічна ідилія швидко руйнується, якщо задуматися про те, що острів буквально кишить інвазивними бурими деревними зміями, пише IFLScience.

Відомо, що бурі деревні змії були завезені на Гуам після Другої світової війни — згодом ці рептилії стали справжньою катастрофою для всього острова. Спостереження показують, що сьогодні щільність популяції змій становить до 30 000 особин на 2,5 квадратних кілометра. Ще більш тривожним є те, що зростання чисельності цих ненажерливих рептилій призвело до скорочення чисельності та вимирання багатьох представників місцевої дикої природи.

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У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати, як зміям вдалося так добре прижитися на віддаленому острові. Результати показують, що у рептилій є приховане генетичне різноманіття у вигляді тисяч "геномних структурних варіантів", що може пояснити їх надзвичайно успішну адаптацію.

Спостереження показують, що за останні 80 років змії систематично винищили в лісах щурів, землерийок, кажанів та ящірок. Але найбільшу увагу привернув вплив змій на місцеву популяцію птахів: із 14 видів наземних птахів, що мешкали на острові, вимерли всі, крім двох. На жаль, серед них і гуамська мухоловка — ендемік невеликого острова, який раніше не зустрічався ніде на Землі. Останнє спостереження мухоловки відбулося у 1983 році, всього за чотири роки до того, як стало зрозуміло, який руйнівний вплив змії чинять на пташиний світ.

Вчені зазначають, що коли змії вперше з’явилися на острові, вони мали значний вплив на домашніх тварин, але раптова поява отруйної змії на острові також стала серйозним випробуванням для мешканців острова.

Більше того, схильність рептилій лазити по електричних стовпах призвела до двох сотень відключень електроенергії на рік. Одне дослідження показало, що в період з 1991 по 1997 рік це обходилося економіці Гуаму до 4,5 мільйонів доларів на рік.

Втім, дослідження показує, що різке скорочення чисельності птахів і ящірок пішло на користь деяким із них. Наприклад, у лісах Гуаму не чути пташиного співу, але там кишить павуками. Незліченні павутиння, натягнуті між деревами, що звисають з гілок, населені павуками. Зазначимо, що на острові й раніше мешкали сотні різних видів павуків, однак із появою змій їхня чисельність різко зросла.

Раніше чисельність павуків коливалася залежно від пори року, але тепер на Гуамі кожен місяць — це сезон павуків. У більш вологі місяці в лісах Гуаму сьогодні в 40 разів більше павуків, ніж на сусідніх островах Рота, Тініан і Сайпан. На жаль, навіть у сухий сезон, який історично завжди був багатим на павуків, їхня чисельність все ще приблизно в 2,3 рази вища. Навіть розмір деяких павутин збільшився: павутина бананового павука тепер на 50 % більша.

Справа в тому, що раніше головними хижаками павуків були птахи, однак їхнє масове вимирання призвело до того, що на острові тепер павуки процвітають.

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