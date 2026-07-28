Настоящая катастрофа: всего один инвазивный вид уничтожил птиц и заполонил остров пауками (видео)

Исследователи рассказали историю о том, как всего один инвазивный вид змей привел к вымиранию птиц и невероятному росту численности пауков на острова Гуам.

На первый взгляд острова Гуам, расположенный в Тихом океане, выглядит как рай: белоснежные пляжи, усеянные пальмами, пышные леса и сверкающий коралловый риф. Однако тропическая идиллия быстро разрушается, если задуматься о том, что остров буквально кишит инвазивными бурыми древесными змеями, пишет IFLScience.

Известно, что бурые древесные змеи были завезены на Гуам после Второй мировой войны — впоследствии эти рептилии стали настоящей катастрофой для всего острова. Наблюдения показывают, что сегодня плотность популяции змей составляет до 30 000 змей на 2,5 квадратных километра. Еще более тревожно то, что рост численности этих прожорливых рептилий привел к сокращению численности и вымиранию многих представителей местной дикой природы.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, как змеям удалось так хорошо прижиться на удаленном острове. Результаты показывают, что у рептилий есть скрытое генетическое разнообразие в виде тысяч "геномных структурных вариантов", что может объяснить их чрезвычайно успешное внедрение.

Наблюдения показывают, что за последние 80 лет змеи систематически истребили в лесах крыс, землероек, летучих мышей и ящериц. Но наибольшее внимание привлекло влияние змей на местную популяцию птиц: из 14 видов наземных птиц, обитавших на острове, вымерли все, кроме двух. Увы, среди них и гуамская мухоловка — эндемик небольшого острова, ранее не встречавшийся нигде на Земле. Последнее наблюдение мухоловки произошло в 1983 году, всего за четыре года до того, как стало ясно, какое разрушительное воздействие змеи оказывают на птичий мир.

Ученые отмечают, что когда змеи впервые появились на острове, они оказали значительное влияние на домашних животных, но внезапное появление ядовитой змеи на острове также стало серьезным испытанием для населения острова.

Более того, склонность рептилий лазить по электрическим столбам привела к двум сотням отключениям электроэнергии в год. Одно исследование показало, что в период с 1991 по 1997 год это обходилось экономике Гуама до 4,5 миллионов долларов в год.

Впрочем, исследование показывает, что резкое сокращение численности птиц и ящериц принесло пользу некоторым из них. Например, леса Гуама лишены птичьего пения, но они кишат пауками. Бесчисленные паутины, натянутые между деревьями, свисающие с ветвей, населены пауками. Отметим, что на острове и ранее обитали сотни различных видов пауков, однако с появлением змей их численность резко возросла.

Раньше численность пауков колебалась в зависимости от времени года, но теперь на Гуаме каждый месяц — это сезон пауков. В более влажные месяцы в лесах Гуама сегодня в 40 раз больше пауков, чем на соседних островах Рота, Тиниан и Сайпан. Увы, даже в исторически богатый пауками сухой сезон численность пауков все еще примерно в 2,3 раза выше. Даже размер некоторых паутин увеличился: паутина бананового паука теперь на 50% больше.

Дело в том, что главными хищниками пауков ранее были птицы, однако их массовое вымирание привело к тому, что на острове теперь процветают пауки.

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