Кішки божеволіють під час повного місяця: що змушує улюбленців поводитися дивно

Деякі власники котів помітили, що їхні улюбленці починають поводитися дивно під час повного місяця — вчені пояснили, чому це відбувається.

"Місячні зуміси" — милий опис поведінки, яку помітили деякі власники котів. Йдеться про те, що під час повного місяця деякі коти починають поводитися неймовірно дивно: коли Місяць яскравіший, тварини, схоже, поводяться ще більш непередбачувано, ніж зазвичай. Наприклад, у котів трапляються раптові, нестримані, енергійні спалахи, які інколи можуть дратувати, пише Science Focus.

Причина таких спалахів у поведінці тварин досі викликає суперечки серед науковців. Наприклад, дехто вважає, що це твердження є упередженим — насправді кішки не стають більш шаленими. Натомість яскраве світло повного місяця порушує сон власників, тому люди з більшою ймовірністю помічають нічні витівки тварин.

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З іншого боку, деякі вважають, що "місячні зуміси" — цілком реальне явище. Відомо, що багато диких котів ведуть сутінковий спосіб життя, саме тому наші улюбленці найбільш активні в сутінках і на світанку.

Попередні дослідження вже показали, що домашні кішки зберегли більшу частину поведінки своїх предків, зокрема й те, що ведуть сутінковий спосіб життя. Вчені припускають, що яскраве відбите світло повного Місяця імітує атмосферу сутінків, а тому повний Місяць змушує деяких вихованців переходити в режим інтенсивного полювання.

У 2007 році вчені провели цікаве дослідження, яке показало, що під час повного місяця у котів частіше трапляються неприємності. Вчені проаналізували 2500 випадків екстрених візитів котів до ветеринара — результати показують, що більшість із них припадає на період повного місяця. У порівнянні з іншими днями ризик екстрених випадків у дні повного місяця був на 23 відсотки вищим.

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