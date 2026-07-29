В океані з'явився новий бос: косатки почали винищувати великих білих акул — тренувалися на човнах (фото)

У новому дослідженні вчені розкрили жахливий спосіб, за допомогою якого новий лідер океану з хірургічною точністю вириває печінку у акул.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для величезної кількості видів — деякі з них є досить небезпечними. Одними з найсмертоносніших і найгрізніших хижаків у товщі води завжди вважалися великі білі акули, але тепер цей вид піддається полюванню та знищенню з боку набагато жахливішої морської істоти, пише Daily Mail.

Еколог-біхевіорист Трістан Гуттрідж виявив, що саме косатки змогли знищити популяції білих акул по всьому світу, розриваючи хижаків на частини в результаті скоординованих атак від США до Африки. Відомо, що косатки атакують великих білих акул, вириваючи їхню печінку з хірургічною точністю та залишаючи решту тіла тварини.

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Вчені вважають, що косатки, ймовірно, навчилися та навчили інших китів цій смертоносній поведінці, тренуючись на вітрильних човнах — ссавці руйнують і перевертають судна по всьому світу.

Косатка наближається, щоб вбити велику білу акулу Фото: Discovery Channel

У новому дослідженні Гуттрідж разом із колегами використав власний човен як приманку. Їм вперше вдалося задокументувати, як косатки навчаються атакувати великих білих акул, використовуючи командну роботу та ефект несподіванки.

Спостереження показують, що косатки спілкуються, використовуючи звукові частоти, які значно перевищують діапазон чутності білої акули. Далі хижаки атакують зграями, оточуючи акулу, хапаючи жертву за плавники, щоб контролювати її рух, а потім вириваючи їй печінку. Далі хижаки поїдають печінку всією групою.

Зазначимо, що один із перших випадків нападу косаток на великих білих акул стався біля узбережжя Сан-Франциско в жовтні 1997 року. Після цього інциденту всі білі акули зникли. Відомо, що печінка акули становить 25 % від її маси тіла і є чистим джерелом енергії для косаток.

Печінка акул допомагає тварині накопичувати величезну кількість енергії, а також містить олії, які допомагають їй контролювати свою здатність триматися на плаву. У результаті печінка великої білої акули може важити до 100 кілограмів.

Косатки відточували свої навички на вітрильних човнах Фото: Discovery Channel

Великі білі акули — величезні хижаки, але косатки ще більші — їхня довжина може перевищувати 9 метрів, а вага — понад 6300 кілограмів. Однак косатки не просто мають перевагу в розмірах, вони також освоюють нові тактики, долаючи тисячі кілометрів, щоб полювати на невеликі яхти та вітрильні човни.

Перші випадки нападів косаток на човни в Іспанії було зафіксовано у травні 2020 року. Однак відтоді кількість нападів різко зросла: уздовж іспанського узбережжя було зареєстровано понад 600 нападів на судна. Раніше вчені вважали, що причинами такої поведінки косаток можуть бути: помста, гра, конкуренція або тренування. Тепер нові дані вказують на те, що косатки, ймовірно, використовували човни, щоб навчитися полювати на акул.

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